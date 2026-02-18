Санкции против Александра Лукашенко: какие ограничения ввели против самопровозглашенного президента

Владимир Зеленский сообщил, что Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Санкции против Лукашенко: что известно об ограничениях

Одной из главных причин ужесточения санкций стало развертывание на территории Беларуси во второй половине 2025 года специальной системы ретрансляторов. Эта сеть позволила российской армии значительно эффективнее управлять ударными дронами, расширив географию атак на северные области Украины — от Волыни до Киевщины.

Без логистической и технической поддержки Минска часть ударов по железнодорожным узлам и энергетической инфраструктуре была бы технически невозможна для врага.

Кроме того, особую тревогу вызывает развитие инфраструктуры для размещения на беларусской земле российских ракет средней дальности Орешник.

Президент подчеркнул, что беларусские предприятия не просто предоставили территорию, но и в течение 2025 года активно поставляли критические узлы, механическую базу и компоненты для производства этого оружия. Это сотрудничество продолжается и в 2026 году, создавая прямую угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Масштаб вовлечения беларусской экономики в войну впечатляет: более 3 тысяч предприятий страны фактически интегрированы в российский оборонно-промышленный комплекс. Они обеспечивают оккупационную армию техникой, оборудованием и электроникой, входящими в категорию критически важного импорта, в частности запчастями для ракетного вооружения.

Украина намерена работать с международными партнерами, чтобы украинские санкции получили глобальный эффект и перекрыли цепочки поставок этих компонентов.

Санкции против Александра Лукашенко: основные пункты санкционного списка

Введенный пакет ограничений фактически устанавливает полную блокаду деятельности Лукашенко и связанных с ним структур. Среди пунктов санкционного списка ключевыми являются:

блокирование активов и предотвращение вывода любых капиталов за пределы Украины;

полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов, полетов и перевозок по украинской территории;

запрет захода судов (военных и гражданских) в порты и воздушное пространство Украины;

разрыв гуманитарных связей: прекращение научного сотрудничества, культурных обменов, образовательных и спортивных контактов;

визовые и государственные ограничения: аннулирование виз для резидентов Беларуси, запрет въезда и лишение Александра Лукашенко всех государственных наград Украины.

Этот шаг является сигналом об окончательном разрыве любых официальных отношений с режимом, который превратил собственное государство в военный полигон и ремонтную базу для агрессора.

