Для тебя Родительство

Как перевести ребенка в другую школу: все, чтобы первый звонок был за новой партой

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 августа 2026, 12:45 4 мин.
как перевести ребенка в другую школу
Фото Pexels

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