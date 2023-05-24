С началом полномасштабной войны многие дети были вынуждены менять свою привычную среду, переезжать с родителями в более безопасные города и начинать учебный год в новой школе.

Поэтому причин, почему ребенка нужно перевести в другую школу, может быть много: от переезда в другой район города или другой уголок Украины до буллинга со стороны одноклассников.

Как защитить ребенка от буллинга, мы рассказывали раньше. А вот как перевести ее в другую школу? Пошаговую инструкцию читай в материале.

Как перевести ребенка в другую школу: инструкция

Выбери школу, в которую будет ходить твой ребенок. Подай туда письменный запрос о возможности зачисления ребенка, ведь не каждая школа может иметь свободные места.

Запрос можно составить как в кабинете администрации школы, так и самостоятельно в любой форме. Если ты выбираешь второй вариант, следует передать заявление руководителю школы лично или прислать скан-копию электронной почтой.

Уже через пять рабочих дней руководитель школы, в которую ты хочешь перевести ребенка, должен ответить. Если ответ будет положительным, у секретаря следует взять справку, подтверждающую готовность школы взять малыша.

Обрати внимание на конечный срок подачи заявления о переводе и личном деле учащегося. Следует успеть забрать документы из предыдущей школы и подать их в новую до его окончания.

В предыдущую школу следует подать заявление и подтверждение из другого учреждения о возможности зачисления. В течение одного рабочего дня руководитель отдаст приказ об отчислении и личное дело.

Вместе с приказом и личным делом не забудь забрать еще и медицинскую карту ребенка. Если малыша приходится переводить посреди учебного года, следует забрать и табель.

В течение пяти дней после получения всех документов из предыдущего учебного заведения подай их в новую школу, вместе с заявлением о зачислении.

На следующий день новая школа должна издать приказ о зачислении и ребенок может перейти к учебе.

Обычно учебный год заканчивался в начале лета, а когда он закончится в 2023 году и у школьников начнутся долгожданные каникулы, мы рассказали в материале.

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