С началом полномасштабной войны многие дети были вынуждены менять свою привычную среду, переезжать с родителями в более безопасные города и начинать учебный год в новой школе.

Поэтому причин, почему ребенка нужно перевести в другую школу, может быть много: от переезда в другой район города или другой уголок Украины до буллинга со стороны одноклассников.

Как защитить ребенка от буллинга, мы рассказывали раньше. А вот как перевести ее в другую школу? Пошаговую инструкцию читай в материале.

Как перевести ребенка в другую школу: инструкция

Поиск школы и подача заявления

Выбери школу, в которую будет ходить твой ребенок. Подай туда письменный запрос о возможности зачисления ребенка, ведь не каждая школа может иметь свободные места.

Запрос можно составить как в кабинете администрации школы, так и самостоятельно в любой форме. Если ты выбираешь второй вариант, следует передать заявление руководителю школы лично или прислать скан-копию электронной почтой.

Проверить наличие мест можно на сайте Института образовательной аналитики. Стоит выбрать населенный пункт, область и номер школы, в которую хочешь перевести ребенка. После этого нужно указать класс.

Когда будет ответ от новой школы

Уже через пять рабочих дней руководитель школы, в которую ты хочешь перевести ребенка, должен ответить. Если ответ будет положительным, у секретаря следует взять справку, подтверждающую готовность школы взять малыша.

Обрати внимание на конечный срок подачи заявления о переводе и личном деле учащегося. Следует успеть забрать документы из предыдущей школы и подать их в новую до его окончания.

Процесс отчисления из предыдущей школы

В предыдущую школу следует подать заявление и подтверждение из другого учреждения о возможности зачисления. В течение одного рабочего дня руководитель отдаст приказ об отчислении и личное дело.

Вместе с приказом и личным делом не забудь забрать еще и медицинскую карту ребенка. Если малыша приходится переводить посреди учебного года, следует забрать и табель.

Подача документов в новую школу

В течение пяти дней после получения всех документов из предыдущего учебного заведения подай их в новую школу, вместе с заявлением о зачислении.

На следующий день новая школа должна издать приказ о зачислении и ребенок может перейти к учебе.

Как перевести ребенка в другую школу посреди учебного года

Алгоритм действий для перевода посреди учебного года остается постоянным. Единственное отличие — гораздо меньше времени для получения всех необходимых документов. Поэтому этим процессом следует заняться на весенних или осенних каникулах.

Заранее спроси про необходимые учебники, печатные тетради и другие материалы для обучения, ведь программы в заведениях могут отличаться.

Документы для детей ВПЛ

Если вам с ребенком пришлось покинуть родительский дом и теперь вы ищете на новом месте школу, то важно также получить Справку о взятии на учет лица, перемещенного с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции. Ее нужно сделать по приезду на новое место жительства. Об этом предупреждает Портал государственных услуг.

Если ты мама, папа или другой официальный опекун ребенка, можешь подать заявку самостоятельно. Если малыши приехали сами, то за нее это может сделать любой родственник, например, бабушка или дедушка, или представитель органа опеки и попечительства.

В заявлении нужно указать:

ФИО;

гражданство;

дата рождения;

место рождения;

пол;

сведения о законных представителях ребенка;

сведения о зарегистрированном месте жительства;

фактическое место жительства;

контактный номер телефона;

адрес, по которому с лицом может осуществляться официальная переписка;

обстоятельства, ставшие причиной внутреннего перемещения;

сведения о жилищных, социальных, медицинских, образовательных и других нуждах;

сведения о наличии инвалидности и потребности в технических и других средствах реабилитации.

Также к заявлению следует добавить документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя, и свидетельство о рождении ребенка.

Если же твой ребенок уже заканчивает среднюю школу и думает, не пойти ли на обучение дальше по специальности, тогда читай, куда поступить после девятого класса. Кроме того, это может избавить от тяжелых мыслей, как перевести ребенка в другую школу.

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