Советы
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“Что делать, если моего ребенка травят в школе, как побороть буллинг”

Отвечает
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Татьяна Кириенко

Детский психолог

Богдана Савчук 04 марта 2023, 10:00
цькування в школі
Фото: Pexels

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Советы

“Что делать, если моего ребенка травят в школе, как побороть буллинг”
Отвечает
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Татьяна Кириенко
Детский психолог

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