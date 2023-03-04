“Что делать, если моего ребенка травят в школе, как побороть буллинг”

Травля является одной из самых распространенных форм буллинга детей в школах. Оскорбительные слова и поступки со стороны сверстников оставляют свой след психологическому здоровью ребенка. Реагировать на буллинг спокойно нельзя, эту проблему нужно решать.

Что делать, если твой ребенок стал жертвой буллинга в школе и как его защитить от него, рассказала Вікнам детская психология и основательница Академии детской психологии Татьяна Кириенко.

Понятие “буллинга” в школе

Буллинг – это травля или запугивание. Обычно он повторяется систематически и против воли человека, страдающего от этого. У него есть разные формы: над “жертвой” могут насмехаться, унижать, запугивать, толкать и многое другое. В большинстве случаев буллинг проходит в школе.

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– Есть буллер, жертва и наблюдатели. Чаще всего буллеры — это дети, у которых в семье также есть унижение. Возможно, слишком требовательные родители, дома кричат ​​на детей, унижают их, видят ли они, например, папа травит маму — и происходит подражание. То есть, ребенок в школе или “отыгрывается” на других или копирует поведение своего взрослого. Буллерами тоже могут быть дети, которым все позволено, они знают, что им за это ничего не будет, говорит психолог.

Жертвами становятся дети с заниженной самооценкой, которые зависят от других, не имеют своего мнения. Эти дети не могут никак ответить на травлю. Очень часто причина этого — отсутствие поддержки со стороны родителей.

— Если ваш ребенок не хочет идти в школу, не рассказывает, какие отношения в школе со сверстниками, стал закрытым или агрессивным, потерял аппетит, стал хуже учиться — все это может быть причиной травли вашего ребенка, — отмечает Татьяна.

Родителям нужно обязательно узнать, почему это происходит. Попытаться поговорить с ребенком, помочь, сходить в школу к учителю или поговорить с одноклассниками.

Если ребенок испытывает травлю, то только взрослый может защитить его от этого. И чем быстрее родители это сделают, тем лучше будет для ребенка.

– При этом сейчас дети очень чувствительны, уже неоднократно возникает все больше и больше детских самоубийств. Поэтому нужно действовать немедленно увидев, что с вашим ребенком что-то не так. Самое главное, ребенок должен видеть, что вы на его стороне, – рассказывает психолог.

Как правильно действовать при буллинге

Если родители узнали о буллинге над своим ребенком, сразу нужно идти к учителю и с ним решать, как действовать дальше. При необходимости привлекать директора, психолога, родителей обидчика.

Родители не могут прийти к обидчику и начать с ним разбираться самостоятельно — за это можно получить судебный иск за устрашение чужого ребенка. Поэтому нужно весь процесс должен проходить через школу.

Нередко свидетелями травли становятся и учителя. Это самые первые люди, которые могут помочь ситуации и помочь. Учителя должны объяснить обидчику, что его поведение неприемлемо и может привести к серьезным последствиям.

При повторении ситуаций педагог должен привлекать других специалистов – директора, школьных психологов, социальных педагогов и учащихся.

Как предотвращать травлю

Лучший способ борьбы с буллингом – это его профилактика. Татьяна Кириенко поделилась несколькими советами:

Воспитательная работа учителей

Учителя на воспитательных часах должны рассказывать информацию о конфликтах и ​​способах их разрешения.

Детальнее изучение буллинга

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Формировать у ребенка “здоровую” самооценку

Развивать уникальность, сильные стороны, это повысит уверенность ребенка в себе. Таким образом, она сможет ответить обидчику, а не замкнуться через свои комплексы.

Не игнорировать проблему

Нужно говорить с ребенком о ситуациях буллинга, объяснять, к кому он может обратиться, если ситуация повторится, и как правильно отстаивать свои границы.

Разговоры в семье

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Теплая атмосфера в семье

Семья, где властвует уважение друг к другу, поддержка и понимание, чтобы дети не боялись делиться своими переживаниями с родителями.

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