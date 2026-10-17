Любовь к себе и отношения: почему не стоит ждать идеальной самооценки

Распространенное мнение о том, что сначала нужно научиться любить себя, а уже потом строить отношения с другими, не совсем соответствует действительности. На самом деле любовь к себе и близость с другими людьми могут развиваться одновременно и взаимно влиять друг на друга.

Об этом пишет психолог Джоэл Вонг в материале для издания Psychology Today. Он объясняет, почему не стоит откладывать личную жизнь до момента, когда исчезнут все сомнения в себе, и как принятие себя, отношения и поддержка близких помогают укрепить самооценку.

Действительно ли нужно сначала полюбить себя

Совет сначала научиться любить себя, а уже потом искать партнера кажется логичным. Человек со здоровой самооценкой может чувствовать себя увереннее в отношениях, легче говорить о собственных потребностях и меньше зависеть от постоянного одобрения других.

Исследование, обобщившее результаты 48 выборок, показало, что самооценка может положительно прогнозировать качество последующих отношений. В то же время низкая уверенность в себе иногда сопровождается страхом отказа, ревностью, чрезмерной потребностью в заверениях партнера или трудностями с принятием заботы.

Однако из этого не следует, что людям с неуверенностью в себе нужно отказаться от романтических отношений, пока они не решат все внутренние проблемы.

Психологи Джон и Джули Готтман в книге Fight Right называют убеждение о необходимости сначала полностью полюбить себя мифом. Ведь практически каждый человек время от времени сталкивается с сомнениями, неуверенностью или страхом быть отвергнутым.

К тому же проблемы в отношениях не всегда возникают из-за низкой самооценки одного из партнеров. На них могут влиять трудности в коммуникации, разные ожидания, неравномерное распределение ответственности и другие обстоятельства.

Как отношения влияют на самооценку

Самооценка может влиять на качество отношений, но эта связь работает и в противоположном направлении.

Исследование с участием 14 741 человека в Нидерландах показало, что более высокая самооценка может предсказывать большую удовлетворенность отношениями в будущем. В то же время люди, которые были удовлетворены своими отношениями, впоследствии сообщали и о более высокой самооценке.

Иными словами, поддерживающие отношения могут помочь человеку лучше относиться к себе. Когда его слышат, уважают, принимают и проявляют к нему заботу, ему может быть легче поверить в собственную ценность.

Точно так же возможность проявлять любовь, поддерживать других и строить близость способна положительно влиять на восприятие себя.

Поэтому Джоэл Вонг предлагает рассматривать любовь не как последовательность из двух этапов, а как взаимосвязанный процесс. В нем есть три составляющие: любовь к себе, любовь к другим и готовность принимать любовь от других людей.

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Как научиться принимать себя и строить здоровые отношения

Психолог предлагает несколько подходов, которые помогут не превращать саморазвитие в причину для отказа от близости с другими.

1. Принимай себя вместе с недостатками

Любить себя не означает считать себя идеальными. Важно признавать собственные сильные стороны, но при этом не отрицать слабости и ошибки.

Человек может продолжать работать над собой и одновременно иметь здоровые отношения. Не нужно ждать, пока исчезнут все комплексы или сомнения, чтобы позволить себе быть любимым.

2. Не ставь собственную ценность в зависимость от чужой любви

Если убеждение о том, что сначала нужно полюбить себя, а потом других, ошибочно, то противоположная крайность также не помогает.

Не стоит считать, что собственная ценность зависит исключительно от того, есть ли рядом партнер, насколько сильно он любит или как часто выражает свои чувства.

Здоровее одновременно развивать уважение к себе, проявлять любовь к другим и позволять близким заботиться о себе.

3. Не откладывай жизнь ради бесконечного самосовершенствования

После болезненного расставания вполне естественно взять паузу, чтобы восстановиться. Так же полезно работать над самооценкой, разбираться в собственных эмоциях и при необходимости обращаться за помощью к психотерапевту.

Однако постоянный самоанализ может стать препятствием, если человек бесконечно ищет в себе недостатки и убеждает себя, что еще не готов к близости.

Необязательно полностью решить все внутренние проблемы, прежде чем знакомиться, общаться и строить новые отношения.

4. Не забывай о дружбе

Близость не ограничивается романтическими отношениями. Важную роль в жизни играют также дружба, семейные связи и общение с людьми, которым можно доверять.

Психолог Мариса Франко подчеркивает значение платонической дружбы. При этом новые дружеские связи не всегда возникают сами собой: иногда нужно сделать первый шаг, предложить встречу или проявить инициативу в общении.

Такие отношения также дают возможность чувствовать поддержку, проявлять заботу и учиться принимать внимание других.

5. Не объясняй все проблемы в отношениях только низкой самооценкой

Даже люди, которые уверены в себе и принимают собственные недостатки, могут испытывать трудности в отношениях. Самооценка — лишь один из факторов, влияющих на их качество.

Если возникают конфликты, стоит обратить внимание и на другие обстоятельства: умеют ли партнеры слушать друг друга, совпадают ли их ожидания, прилагают ли они одинаковые усилия и находят ли время для совместной жизни.

Такой подход помогает не обвинять во всем себя или партнера, а лучше понять, что именно требует изменений.

Можно ли быть любимым, если еще не научился любить себя

По словам Джоэла Вонга, не нужно ждать момента, когда человек наконец избавится от всех сомнений и почувствует себя полностью уверенным. Можно любить других, даже если порой сложно принимать себя. Точно так же можно принимать любовь и заботу, даже когда пока трудно поверить, что заслуживаешь их.

Это не означает, что не нужно работать над самооценкой. Речь о том, что личностное развитие и построение близких отношений не должны исключать друг друга.

Дружба, семейные связи и романтические отношения могут стать частью процесса, в котором человек учится лучше понимать себя, доверять другим и чувствовать собственную ценность. В то же время никакие отношения не гарантируют, что все проблемы исчезнут, а каждая связь будет успешной.

Главная мысль психолога заключается в том, что любовь к себе не должна быть обязательным условием для начала отношений. Она может развиваться параллельно с умением любить других и принимать их любовь.

Говорят, что нужно говорить о своих чувствах любимому человеку каждый день. Поэтому предлагаем красивые слова любимому: все оттенки нежности и любви.

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