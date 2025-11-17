Не я обижаю, а ты обижаешься: кто на самом деле несет ответственность за обиду человека

Чувства — вещь тонкая и непредсказуемая, ведь каждый человек воспринимает, трактует и транслирует информацию по-своему. То, что для одного человека — шутка и проявление дружественности, для другого — нарушение границ и хамство.

Также, когда мы уже говорим о коммуникации между людьми, могут возникать конфликты из-за “прямоты” одного и “уязвимости” другого. Потому что говорить прямо и высказывать все свои мысли — это не всегда о хороших чертах характера, ведь кого-то незваные комментарии могут глубоко оскорбить.

И наоборот — ситуация, когда “не я обижаю, а ты обижаешься”: потому что каждый и каждая самостоятельно выбирает, как реагировать на ситуацию и слова. Где же здесь истина? Кто ответственен за оскорбления, эксклюзивно для Вікна-новини рассказала практический психолог Анастасия Саска.

Почему установка “умные люди никогда не обижаются” — не работает

Фразы типа “ты все резко воспринимаешь”, “ты слишком чувствительный/(-ая)”, “умные люди никогда не обижаются” — яркий пример обесценивания чужих чувств.

Об этом говорит и практический психолог Анастасия Саска. К подобным она также относит следующие:

“мужчины никогда не плачут”;

“ты старший/(-ая), уступи/прости/будь умнее”;

“не огрызайся на старших.

Список можно дополнять подобными высказываниями, с которыми сталкивалось, к сожалению, немало людей.

— В разговоре со старшим поколением часто можно услышать высказывания, обесценивающие эмоции и чувства.

На мой взгляд, это не делается специально для того, что зародить в ребенке какие-то комплексы или поспособствовать появлению трудностей, это просто удобный и быстрый ответ, который заставляет ребенка вести себя “вежливо”.

Также фраза “умные люди не обижаются” — это быстрый способ переключить ребенка из неудобных для родителей эмоций на “вежливые”, — объясняет психолог.

Но всегда ли виноваты те, кто наносит оскорбление?

— Нельзя однозначно выбрать ответственного за оскорбление. Действительно, каждый человек ответственен за свои эмоции и чувства, но также каждый человек ответственен за свои слова и поступки.

“Не я обижаю, а ты обижаешься” — эта фраза может свидетельствовать о том, что человек, указывающий на такую реакцию, хочет вызвать чувство вины, снять с себя ответственность за свои слова и поступки и переложить ее на того, кто обиделся.

Такие отношение могут возникать по разным причинам, например, личностные черты, эмоциональное состояние человека, внутренние убеждения, социокультурный момент и другое.

Главное помнить, что перевод ответственности и избегание проблемы точно не способствуют развитию здоровых отношений, поэтому важно прислушиваться к эмоциям и чувствам другого человека.

Близкий человек постоянно обижает: что делать

Конечно, если ты систематически страдаешь от оскорблений от человека, который маскирует острые комментарии в свою прямолинейность, лучше просто перестать с ним общаться. Это нелегко, но точно возможно.

Но часто завершить отношения не удается по разным причинам. В таком случае психолог советует определить собственные границы и помочь тому, чтобы слова этого человека не затрагивали тебя.

— Важно в таких отношениях определить собственные границы, понять, какие комментарии допустимы, а какие — нет. Далее важно выразить свои чувства собеседнику, рассказать, как его или ее слова влияют на тебя.

Отметь, что высказывания, которые считаются прямолинейными, тебя оскорбляют и являются проявлением неуважения.

Последним и важным пунктом будет принятие решения, действительно ли ты хочешь продолжать отношения с человеком, который так негативно влияет на твое самочувствие, — заключает эксперт.

Также важно уметь отличать здоровую критику от обид. Как научиться реагировать на критику без ущерба своему самочувствию, мы рассказывали раньше.

