Сознательно разыскивают семьи военных…Сексуальное насилие во время войны и как наказать виновных

Сексуальное насилие, к огромному сожалению, всегда было одной из бесчеловечных тактик ведения войн. Так было во все времена. Захватчики нападали, и для собственного возвышения морального унижения соперника совершали такое в отношении женщин, мужчин, детей и пожилых людей.

Для российских оккупантов насилие давно стало целенаправленной тактикой. После Второй мировой Германия, и даже Украина та же Россия долго не могли оправиться от массы изнасилований, которые совершили солдаты Красной армии на “радостях победы”.

Лицо врага мы увидели и во время войны на Донбассе, когда случилась Иловайская трагедия, и во время полномасштабной войны, когда весь мир узнал о Буче, Мариуполе, Изюме…

От насилия россиян страдают тысячи украинцев. Сегодня Вікна-Новини будут говорить о сексуальном насилии, связанном с конфликтом (СНСК) вместе с руководительницей Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей при Офисе Генерального прокурора Вероникой Плотниковой.

Какую помощь могут получить украинцы, подвергшиеся насилию от россиян? Сколько потерпевших отважились обратиться? Как украинцам в оккупации получить помощь и зафиксировать преступление россиян?

Что такое СНСК

Прежде всего, нужно знать, что называют СНСК. Это сексуальное насилие, связанное с конфликтом. То есть акт надругательства и издевательств над человеком во время войны.

Следует знать, что не только изнасилование считается сексуальным насилием, но и любое действие, попытка домогательств или другие действия, направленные против сексуальности личности с применением принуждения, что связано с войной. В частности, во время полномасштабной войны в Украине россияне применяли в отношении украинцев такие формы СНСК:

изнасилование;

сексуальное рабство;

принуждение наблюдать за насилием над другим человеком;

принудительное обнажение;

похищение в целях торговли людьми;

принуждение к проституции;

принуждение к беременности, аборту или стерилизации;

домогательства, угрозы, пытки, увечья гениталий;

инфицирование половыми заболеваниями.

Согласно Уголовному кодексу, преступление СНСК не имеет срока давности.

О нем можно сообщить в любое время и привлечь виновных к уголовной ответственности. Свидетели СНСК также считаются потерпевшими.

Раньше мы рассказывали, что делать, если ты пережил/-а насилие. О совершенном преступлении необходимо сообщить Национальной полиции. После этого следует обратиться в Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей. О его работе и реальных случаях — говорим дальше.

Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей: чем занимается

Вероника Плотникова делится, что Центр полноценно заработал в начале 2024 года как отдельное структурное подразделение Офиса Генпрокурора. В центре поддержки потерпевших и свидетелей работают не прокуроры, а государственные служащие, отобранные путём открытого конкурса.

Все работники прошли специализированное комплексное обучение по применению травмоинформированных подходов, кейс-менеджменту, основам международного гуманитарного права и национальной практики. Центр занимается информационным сопровождением потерпевших от международных преступлений, в том числе СНСК, на всех этапах уголовного производства.

В частности, в прошлом году заработал региональный Хаб Координационного центра в Буче, где сотрудничают координаторы Центра, прокуроры и следователи Нацпола. В 2025 году отделы по работе с пострадавшими заработали еще в девяти прифронтовых и деоккупированных регионах:

Киевская;

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская область.

В 2025 году Центр планирует расширить работу с пострадавшими от преступлений детьми и от торговли людьми.

В этом году также запланировано: внедрение единой коммуникационной стратегии в работе с пострадавшими, запуск новых цифровых продуктов для взаимодействия с пострадавшими и поставщиками услуг, сотрудничество с ОО для развития экосистемы поддержки.

Сколько украинцев сообщили о пережитом СНСК

По состоянию на 27 июня 2025 в Центре сопровождают 1322 человека. Из них 257 мужчин, 183 женщины и 882 ребенка. Среди них пострадали от СНСК 120 человек (83 мужчины и 37 женщин).

По официальной статистике Офиса Генерального прокурора на 2 июля 2025 года с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано 368 случаев СНСК.

Реальное количество пострадавших в разы больше. Причин много: не все украинцы могут отважиться рассказать о пережитом; не все остались живы после СНСК; большое количество пострадавших находятся в оккупации или плену. Наибольший риск насилия — родственники украинских военных, гражданские и незаконно удерживаемые, а также военнопленные.

В Офисе Генерального прокурора делились:

Херсонская область стала ярким негативным примером того, что россияне сознательно разыскивают и подвергают насилию жен, сестер, матерей военных.

Это практика, широко используемая в оккупации, в пыточных.

По выявленным фактам сексуального насилия на оккупированных территориях подозрения получили 85 российских военных. В суд направили 44 обвинительных акта в отношении 57 человек, 18 человек приговорены к лишению свободы — одиннадцать россиян к 12 годам, двое к 10 и 11 годам, пять — по совокупности уголовных правонарушений — к 15 годам. Раскрыты 119 фактов СНСК.

Как обратиться в центр и какую помощь тебе окажут

Процесс обращения максимально упрощен. Получить помощь можно несколькими способами:

Через прокуроров и следователей . При согласии потерпевшего прокуроры или следователи передают контакты Центра поддержки потерпевших и свидетелей, поэтому специалисты связываются самостоятельно.

. При согласии потерпевшего прокуроры или следователи передают контакты Центра поддержки потерпевших и свидетелей, поэтому специалисты связываются самостоятельно. Горячая линия . Можно получить первичную консультацию пострадавшим по номеру: +380669041534.

. Можно получить первичную консультацию пострадавшим по номеру: +380669041534. Электронная почта . pgo.coordination.center@gmail.com.

. pgo.coordination.center@gmail.com. Личное обращение. В общественной приемной Офиса Генерального прокурора или региональном хабе в г. Буча или в региональных подразделениях можно лично обратиться за помощью.

Каждый человек, чье обращение в Центр касалось СНСК, получил или получает комплексную поддержку: психологическую, юридическую и социальную. Наша цель — не просто зарегистрировать обращение, а предоставить полное сопровождение до момента, когда человек почувствует себя стабильно и защищено.

Работники центра расскажут тебе также о реабилитационных программах, бесплатных консультациях психолога, возможностях онлайн и офлайн-поддержки, лекциях и тренингах, юридической помощи и о консультациях для твоих родных — и при необходимости помогут в их получении.

Нужно знать, что сообщить о пережитом преступлении можно так, чтобы не подвергать себя опасности. При необходимости работники прокуратуры меняют паспортные данные и защищают персональную информацию. Есть случаи, когда после вынесения приговора люди сами решались рассказать прессе и всему миру о пережитом.

Показания каждого могут стать частью дела, рассматриваемого международными судами. Каждый голос помогает в привлечении россиян к ответственности — коллективной и персональной.

Как решиться на обращение

Первое, что нужно знать и помнить: твоей вины в произошедшем нет. Насилие — это преступление, и поэтому ты имеешь право на помощь. Чтобы решиться рассказать о насилии и наказать виновного, можно начать с меньшего — обсудить с родным человеком пережитое.

Если с родными делиться таким не можешь — позвони на горячую линию. Это может быть психолог или психотерапевт. Все такие специалисты работают конфиденциально, так что о твоей травме не узнают другие люди.

Узнай все свои права, можно найти помощь в специализированных группах поддержки. Так ты постепенно сможешь говорить о случившемся.

Чаще всего людей останавливают чувство стыда и страх осуждения, мести обидчика, потери безопасности, чувства собственной вины. Также препятствием становится недоверие к системе помощи, собственная боль или отсутствие информации, куда обратиться.

Алгоритм обращения о сексуальном насилии во время войны

Сначала потерпевший от СНСК человек должен сообщить правоохранительным органам о преступлении, совершенном в отношении него. Обратиться можно в Национальную полицию или Офис генпрокурора.

Центр осуществляет сопровождение только потерпевших и свидетелей в уголовном производстве. При обращении следователи или прокуроры должны проинформировать человека о возможности получить помощь Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей.

Координаторы проводят первичную консультацию. При необходимости направляют к медикам, психологам или другим врачам или юристам. После закрытия первостепенных нужд составляют план дальнейшей работы с потерпевшим.

Как работают с пострадавшими

Работа с людьми, пострадавшими от сексуального насилия в условиях войны, требует особого подхода. Самое главное — оказать человеку помощь и защиту, не вызвав ретравматизации.

Во время работы со специалистами центра пострадавшим не приходится заново рассказывать обо всем пережитом.

Сначала людям объясняют, какую помощь они могут получить, договариваются об удобном времени и месте общения. Координаторы определяют и помогают “закрыть” главные потребности людей.

Затем потерпевший и координатор вместе составляют план сопровождения. Так человека могут направить в конкретный государственный институт или ОО с определенным запросом, а при необходимости помочь подготовить нужные документы.

— Иногда основной проблемой является обычная нехватка информации и понимания, что именно человек может получить от государства и общественных организаций — и нашей задачей является построение таких “мостиков”, — говорит Плотникова.

Ключевыми потребностями пострадавших от СНСК чаще всего являются следующие:

жилье;

финансовая помощь;

обучение;

трудоустройство;

медицинская (стоматологическая) помощь;

комплексная реабилитация;

психологическая помощь.

У работников центра есть логичные табу в общении с потерпевшими. Это в том числе и нежелательные прикосновения, шаблонные фразы как “я вас понимаю”, бесполезные обещания, разглашение личной информации, обвинение и игнорирование потребностей.

Особенности работы с мужчинами

Вероника Плотникова делится, что процентное соотношение пострадавших от СНСК по состоянию на 1 июля 2025 года таково: 37 женщин и 83 мужчин (31% женщин и 69% мужчин) получают помощь именно сейчас.

Работать с мужчинами, пережившими сексуальное насилие, непросто. Наши координаторы сталкиваются со многими трудностями уже во время первого разговора.

Среди вызовов в частности чувство стыда, отрицание и страх осуждения.

— Многие не признают насилие, не могут идентифицировать, умалчивают его или проявляют агрессию как защиту. Мужчины часто избегают обращения за помощью, сомневаются в эффективности поддержки, не верят в психологическую поддержку и боятся говорить о телесных травмах, — добавляет Вероника.

Многие чувствуют себя сломанными, начинают избегать семьи, друзей, своего круга общения. Так что задача координаторов — помочь им почувствовать себя частью общества, способствовать восстановлению доверия к миру, оказать всю необходимую поддержку.

Как центр взаимодействует с прокуратурой: результаты

Центр поддержки потерпевших и свидетелей является структурным подразделением ОГП. Координаторы взаимодействуют с прокурорами, особенно специализированного подразделения по преследованию преступлений СНСК.

Координаторы информируют пострадавших об их правах и обязанностях, поддерживают в ходе следственных действий и обеспечивают комплексное сопровождение.

Специалисты вовлечены в межведомственные и внутренние рабочие группы для расследования военных преступлений, в частности СНСК. Так реализуется возможность участия в разработке методологии, протоколов и стратегий расследования.

Перед предоставлением показаний с потерпевшими работают — помогают преодолевать страх и стыд, привлекают психологов. Они могут присутствовать во время показаний и допросов.

В Украине уже есть успешные случаи осуждения преступников за сексуальное насилие, связанное с конфликтом. Первое случилось в мае 2022 года.

Российский оккупант был осужден за убийство гражданского и изнасилование его жены в Киевской области.

Реально ли получить помощь и зафиксировать преступление в оккупации

Руководительница Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей объясняет, что обращение и фиксация преступлений со временно оккупированных территорий может быть более тяжелым из-за блокирования сайтов, работы мобильных операторов.

Возможность коммуникации есть через дистанционные каналы связи — электронные адреса Центра или Офиса Генерального прокурора.

Сейчас Центр может оказать только информационную поддержку людям в оккупации по поводу того, куда можно обратиться для фиксации преступления российских оккупантов, поделиться онлайн-ресурсами психологической поддержки, контактами международных инстанций, правозащитных организаций.

Также украинцы в оккупации могут получить консультацию по возобновлению документов, возможностям первичного убежища на подконтрольной территории. Последующая помощь возможна после выезда из российской оккупации.

Обмен опытом с ЕС

Вероника Плотникова рассказывает, что Центр активно делится приобретенным опытом с европейскими партнерами. Благодаря сотрудничеству сейчас идет работа над модельной базой общественных организаций, где будет осуществляться обмен информацией. Так потребности потерпевших будут закрывать быстрее.

Недавно Центр стал ассоциированным членом Victims Support Europe. Это сеть европейских и мировых организаций, которые поддерживают пострадавших.

Специалисты изучали опыт развития холистической системы (комплексный подход, охватывающий физический уход, психологическую, социально-экономическую и юридическую помощь — ред.) поддержки потерпевших и свидетелей в Конго, сотрудничают с коллегами из Хорватии, Боснии и Герцеговины по поддержке потерпевших в судах.

Реально ли получить репарации

18 июня 2025 вступил в силу закон о пострадавших от сексуального насилия во время войны. В законе предусмотрено, что потерпевшие украинцы смогут получить репарации. До этого в Украине действовал пилотный проект, реализуемый Global Survivors Found.

В рамках проекта до июня 2025 года было зарегистрировано 1119 обращений (750 от мужчин, 342 от женщин, 27 в отношении детей (20 девушек и 7 парней)). Репарации выплатили 417 людям. И согласованы выплаты еще для 616 человек. В настоящее время проект завершен.

Теперь разрабатывают документы, регулирующие выплаты репараций пострадавшим от СНСК. Также работают над созданием Фонда репараций.

Мы должны учитывать и Международный механизм компенсаций, в рамках которого действует Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, который уже принимает заявления о сексуальном насилии через портал Дія, — добавляет Вероника Плотникова.

