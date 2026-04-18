Житомир в розовом: лучшие места для фото с сакурами

О Житомире часто шутят в соцсетях: мол, это город-призрак, которого на самом деле не существует на карте, а за его пределами — только белое пятно. Но мы решили проверить этот миф и отправились в город. Результат нас ошеломил! Пока скептики рисуют мемы, Житомир доказывает: он не просто существует, он расцветает так, что затмевает известные туристические магнаты.

Этой весной Житомир буквально утонул в цветах. И речь не о стандартных клумбах, а о настоящей экзотике. Вікна отыскали локации, которые заставят тебя забыть о заграничных путешествиях. В спальном микрорайоне Маликова расцвела целая аллея сакур, а центр города украсили изящные плакучие сакуры и гигантские магнолии.

Розовая магия на Маликова: где цветут сакуры в Житомире

Если ты ищешь, где цветут сакуры в Житомире, тебе однозначно стоит заглянуть в микрорайон Маликова. Здесь раскинулась целая аллея — не одно-два дерева, а десятки молодых сакур, которые превратили обычный двор в главную фотолокацию города. Это настоящее совместное творение природы и местных жителей, которые заботятся об этой красоте.

Нежно-розовые облака цветов на фоне современных многоэтажек создают невероятный контраст. Кажется, будто японский сад перенесли прямо в сердце украинского Полесья. Сейчас цветение сакур в Житомире только набирает обороты. Бутоны только начинают раскрываться, и, по словам местных, у вас есть всего несколько дней, чтобы поймать момент чистейшего розового цвета.

Читать по теме Когда цветут сакуры во Львове в 2026: где найти красоту и как не пропустить пик цветения По числу сакур Львов может составить конкуренцию Ужгороду. Где их там искать и когда пик цветения — даем даты и адреса.

Цветение сакур: что говорят житомиряне

Мы пообщались с жителями города, которые уже оккупировали аллею с телефонами и профессиональными камерами. Даже в будний день здесь не протолкнуться от желающих сделать селфи.

— Я живу в этом доме уже десять лет, но каждая весна для меня — как праздник. Когда начинается цветение сакур в Житомире, наш двор превращается в филиал Токио. Люди приезжают со всех уголков города, даже из пригорода! Посмотрите, они еще только просыпаются, бутоны тугие, яркие. Буквально за два-три дня здесь будет сплошная розовая стена, — рассказывает пани Елена, держа на руках крошечную собачку, которая тоже терпеливо позирует на фоне цветущего дерева.

Где увидеть цветение сакур в Житомире / 7 Фотографий

Молодая мама Виктория, которая как раз устраивала весеннюю фотосессию для своей дочки, добавляет:

— Мы каждый день выходим на балкон проверять, не расцвели ли уже. Очень ждали, когда зацветут сакуры в Житомире, хотя по календарю еще вроде бы рано, но весна в этом году стремительная. Это же такая невероятная красота! Говорят, Житомира не существует? Да посмотрите на эти цветы! Разве такую магию можно нарисовать в фотошопе?

Не только Маликова: плакучие сакуры и магнолии в центре города

Кроме классических деревьев, мы нашли в Житомире настоящий раритет — плакучие сакуры. Их ветви, усыпанные цветами, склоняются до самой земли, создавая живые цветочные беседки. Эти деревья украшают центр города, неподалеку от главной пешеходной улицы — Михайловской. Рядом со сквером, где установлены солнечные батареи, сакуры создают футуристическую атмосферу: сочетание высоких технологий и нежной природы.

Когда цветение сакур в Житомире / 5 Фотографий

А если пройти чуть дальше, на Новый Бульвар, тебя накроет волной аромата магнолий. Они здесь огромные, с мясистыми белыми и розовыми лепестками. Запах стоит такой, что буквально сбивает с ног в лучшем смысле этого слова.

Здесь житомиряне и гости города каждую минуту делают тысячи кадров, пытаясь запечатлеть каждый лепесток.

На скамейке возле магнолий мы встретили Андрея, который приехал из Киева по делам, но задержался из-за пейзажей:

— Честно, я просто хотел отдохнуть между встречами, но попал в какой-то ботанический сад посреди города. Я не ожидал, что в Житомире столько цветущих деревьев. Это очень круто — город выглядит по-европейски, уютно и очень ярко.

Когда цветут магнолии в Житомире / 3 Фотографии

Когда цветение сакур в Житомире

Итак, первые деревья уже расцвели, а пик ожидается в течение следующих 4 дней. Фотографам советуем приходить утром, до 10:00, пока солнце мягкое, а людей на локациях еще не так много.

Житомир — это город, который не просто существует, он влюбляет в себя с первого взгляда. Местные уже наслаждаются розовым снегом и невероятными ароматами. Этот город настоящий, он живой и невероятно пахнет весной.

Фото в материале: Юлия Хоменко.

А если ты решишь продолжить путешествие дальше на запад — узнай больше о цветении сакур в Ужгороде — мы рассказывали о самых красивых локациях.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!