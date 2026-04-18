Житомир у рожевому: найкращі місця для фото із сакурами

Про Житомир часто жартують у соцмережах: мовляв, це місто-привид, якого насправді не існує на карті, а за його межами — лише біла пляма. Але ми вирішили перевірити цей міф і вирушили в місто. Результат нас приголомшив! Поки скептики малюють меми, Житомир доводить: він не просто існує, він розквітає так, що затьмарює відомі туристичні магнати.

Цієї весни Житомир буквально потонув у квітах. І мова не про стандартні клумби, а про справжню екзотику. Вікна відшукали локації, які змусять тебе забути про закордонні подорожі. У спальному мікрорайоні Малікова розквітла ціла алея сакур, а центр міста прикрасили витончені плакучі сакури та велетенські магнолії.

Рожева магія на Малікова: де цвітуть сакури у Житомирі

Якщо ти шукаєш, де цвітуть сакури у Житомирі, тобі однозначно варто завітати в мікрорайон Малікова. Тут розкинулася ціла алея — не одне-два дерева, а десятки молодих сакур, які перетворили звичайний двір на головну фотолокацію міста. Це справжнє спільне творіння природи та місцевих мешканців, які дбають про цю красу.

Якщо ти шукаєш, де цвітуть сакури у Житомирі, тобі однозначно варто завітати в мікрорайон Малікова. Тут розкинулася ціла алея — не одне-два дерева, а десятки молодих сакур, які перетворили звичайний двір на головну фотолокацію міста. Це справжнє спільне творіння природи та місцевих мешканців, які дбають про цю красу.

Ніжно-рожеві хмари квітів на фоні сучасних багатоповерхівок створюють неймовірний контраст. Здається, ніби японський сад перенесли прямо у серце українського Полісся.

Зараз цвітіння сакур у Житомирі тільки набирає обертів. Бутони лише починають розкриватися, і, за словами місцевих, у тебе є лише кілька днів, аби впіймати момент найчистішого рожевого кольору.

Цвітіння сакур: що кажуть житомиряни

Ми поспілкувалися з жителями міста, які вже окупували алею з телефонами та професійними камерами. Навіть у будній день тут не проштовхнутися від охочих зробити селфі.

— Я живу в цьому будинку вже десять років, але кожна весна для мене — як свято. Коли починається цвітіння сакур у Житомирі, наш двір перетворюється на філіал Токіо. Люди приїжджають з усіх куточків міста, навіть із передмістя! Подивіться, вони ще тільки прокидаються, бутони тугі, яскраві. Буквально за два-три дні тут буде суцільна рожева стіна, — розповідає пані Олена, тримаючи на руках крихітного песика, який теж терпляче позує на фоні квітучого дерева.

Молода мама Вікторія, яка саме влаштовувала весняну фотосесію для своєї донечки, додає:

Ми щодня виходимо на балкон перевіряти, чи не розквітли вже. Дуже чекали, коли цвітуть сакури у Житомирі, хоча за календарем ще ніби зарано, але весна цьогоріч стрімка. Це ж така неймовірна краса! Кажуть, Житомира не існує? Та подивіться на ці квіти! Хіба таку магію можна намалювати у фотошопі.

Не лише Малікова: плакучі сакури та магнолії у центрі міста

Окрім класичних дерев, ми знайшли в Житомирі справжній раритет — плакучі сакури. Їхні віти, обсипані квітами, схиляються до самої землі, створюючи живі квіткові альтанки. Ці дерева прикрашають центр міста, неподалік від головної пішохідної вулиці — Михайлівської.

Поруч зі сквером, де встановлені сонячні батареї, сакури створюють футуристичну атмосферу: поєднання високих технологій та ніжної природи.

А якщо пройти трохи далі, на Новий Бульвар, тебе накриє хвилею аромату магнолій. Вони тут величезні, з м’ясистими білими та рожевими пелюстками. Запах стоїть такий, що буквально збиває з ніг у найкращому сенсі цього слова.

Тут житомиряни та гості міста щохвилини роблять тисячі кадрів, намагаючись зафільмувати кожну пелюстку.

На лавці біля магнолій ми зустріли Андрія, який приїхав із Києва у справах, але затримався через краєвиди:

Чесно, я просто хотів перепочити між зустрічами, але потрапив у якийсь ботанічний сад серед міста. Я не очікував, що в Житомирі стільки квітучих дерев. Це дуже круто — місто виглядає по-європейськи, затишно і дуже яскраво.

Коли цвітіннія сакур в Житомирі

Отже, перші дерева вже розцвіли, а пік очікується протягом наступних 4 днів. Фотографам радимо приходити зранку, до 10:00, поки сонце м’яке, а людей на локаціях ще не так багато.

Житомир — це місто, яке не просто існує, воно закохує в себе з першого погляду. Місцеві вже насолоджуються рожевим снігом та неймовірними ароматами. Це місто справжнє, воно живе і неймовірно пахне весною.

Фото в матеріалі: Юлії Хоменко.

А якщо ти вирішиш продовжити подорож далі на захід — дізнайся більше про цвітіння сакур в Ужгороді — ми розповідали про найкрасивіші локації.

