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Погода у Шацьку та на Світязі в липні 2026: тепле літо з дощем наприкінці місяця

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Червня 2026, 17:30 3 хв.
погода в шацьку та на світязі на липень 2026

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