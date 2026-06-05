Погода у Шацьку та на Світязі в липні 2026: тепле літо з дощем наприкінці місяця

Липень — найочікуваніший місяць для тих, хто планує відпочинок на Шацьких озерах. Блакитні води Світязя, соснові ліси та свіже повітря Волинського Полісся приваблюють тисячі туристів щороку.

Читай, яка буде погода у Шацьку та на Світязі на липень 2026 та чи варто брати із собою парасольку — в матеріалі.

Погода у Шацьку та на Світязі в липні 2026: перша декада, з 01.07 по 10.07

Погода на початку місяця у Шацьку видасться типово літнім: переважно сонячно або мінлива хмарність без опадів. Перший день липня буде найпохмурішим у декаді — небо затягнуть хмари, проте дощу не очікується.

Вже з 2–3 числа сонце візьме своє, і місцеві та туристи зможуть повноцінно насолоджуватися пляжним відпочинком на Світязі.

Температура повітря протягом перших десяти днів коливатиметься від +21°C до +27°C вдень, тоді як уночі термометр не опускатиметься нижче +11…+16°C. Вода в озері до цього часу чудово прогріється, що зробить купання справжнім задоволенням.

Погода у Шацьку та на Світязі на липень 2026: друга декада, з 11.07 по 20.07

Середина місяця стане найсприятливішим часом для відпочинку на природі: переважно ясно або мінлива хмарність, жодних опадів. Сонце щедро даруватиме своє тепло всім, хто приїхав насолодитися волинськими пейзажами.

Єдиним винятком у цій декаді видасться 17 липня — температура тоді дещо знизиться до +23°C вдень та +10°C вночі, а небо стане більш хмарним.

Загалом протягом цих десяти днів денна температура триматиметься на рівні +23…+27°C, а нічна — +10…+16°C. Саме ця декада — ідеальний час, щоб узяти відпустку і вирушити у Шацьк та на Світязь.

Прогноз погоди у Шацьку та на Світязі на липень 2026: третя декада, з 21.07 по 31.07

Остання декада місяця принесе певні зміни у погоду: 21, 27-29 числа очікуються грози, тому варто мати під рукою плащ або парасольку.

З 23 по 27 числа погода у Шацьку та на Світязі знов стабілізується і переважатиме ясна або змінна хмарність без опадів. Однак самий кінець місяця — 30 та 31 липня — порадує дощами, які освіжать повітря та природу після спекотних тижнів.

Температура протягом третьої декади залишатиметься комфортною: вдень +23…+27°C, вночі +12…+15°C. Незважаючи на грози та дощі наприкінці місяця, липень загалом обіцяє бути чудовим для відпочинку на Шацьких озерах.

Фото: shatsk.com.

Раніше ми писали, яка прогнозується погода на липень 2026 в Україні — читай у нашому матеріалі про загальноукраїнський прогноз на місяць.

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