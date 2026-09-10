Стиль життя Їжа та рецепти

Супова заправка на зиму — рецепт, який заощадить час на кухні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 15:30 3 хв.
Заправка для супу на зиму: як закрити овочі в банках
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