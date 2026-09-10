Супова заправка на зиму — рецепт, який заощадить час на кухні

Супова заправка на зиму — це той запас, про який особливо згадуєш у холодну пору року. Відкриваєш баночку, додаєш кілька ложок у каструлю — і не потрібно щоразу чистити моркву, різати цибулю та перець і готувати засмажку.

Така овочева супова заправка на зиму добре підходить для картопляного, рисового, гречаного супу, розсольнику та інших перших страв. Приготувати її можна наприкінці літа або на початку осені, коли сезонні овочі ще соковиті та ароматні.

Супова заправка на зиму — рецепт

Для цієї заготівлі знадобляться прості овочі, які добре поєднуються між собою. Кількість можна трохи змінювати залежно від того, який смак ви любите більше.

Інгредієнти на 5–6 банок по 1 л

Для приготування приблизно 4–5 літрів заправки потрібно:

помідори — 2 кг;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

рослинна олія — 200 мл;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 2–3 ст. л.;

оцет 9% — 100 мл;

чорний мелений перець — за смаком.

Якщо хочеш отримати більш насичений аромат, можна додати трохи свіжої петрушки або кропу. Але зелень у цьому рецепті необов’язкова.

Приготування покроково

Спочатку добре миємо всі овочі та обсушуємо їх. Помідори подрібнюємо за допомогою блендера або пропускаємо через м’ясорубку. Моркву натираємо на великій тертці.

Цибулю нарізаємо невеликими кубиками, а солодкий перець — короткою соломкою. Нам важливо, щоб шматочки овочів не були надто великими, адже готову заправку потім буде зручно одразу додавати до супу.

У велику каструлю вливаємо рослинну олію та викладаємо цибулю. Злегка прогріваємо її кілька хвилин, після чого додаємо моркву і перець. Тушкуємо овочі близько 10 хвилин на невеликому вогні.

Потім вливаємо подрібнені помідори, додаємо сіль, цукор і чорний мелений перець. Перемішуємо та доводимо суміш до кипіння.

Зменшуємо вогонь і тушкуємо ще приблизно 30–35 хвилин. Час від часу перемішуємо, щоб овочі не приставали до дна каструлі. Наприкінці вливаємо оцет і проварюємо заправку ще близько 5 хвилин.

Гарячу суміш розкладаємо у чисті стерилізовані банки та герметично закриваємо стерильними кришками. Банки перевертаємо догори дном і залишаємо до повного охолодження.

Супова заправка на зиму в банках: як зберігати

Готові банки після охолодження варто перенести у прохолодне темне місце — комору, підвал або інше відповідне місце для зберігання домашньої консервації.

Взимку заправка для супу на зиму дуже виручає: достатньо відкрити банку та додати потрібну кількість овочів у каструлю приблизно за 10 хвилин до готовності страви.

Враховуй, що в заправці вже є сіль, тому суп краще досолити наприкінці після того, як додасте заготівлю. Так простіше відрегулювати смак.

А ще таку супову заправку на зиму зручно розкладати у невеликі банки. Тоді не доведеться відкривати велику ємність заради однієї каструлі супу.

Якщо влітку та восени витратити трохи часу на таку супову заправку на зиму — консервацію можна буде оцінити вже в перші холодні дні. Взимку залишиться лише зварити бульйон, додати картоплю та крупу, а потім відкрити баночку із готовими овочами.

Раніше ми розповідали, як заготувати аджику на зиму.

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