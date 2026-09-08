Помідори з яблуками: рецепт на зиму, який здивує смаком

Якщо хочеться урізноманітнити традиційні зимові заготовки, варто спробувати незвичне поєднання овочів і фруктів. Помідори з яблуками на зиму виходять ароматними, з легкою кисло-солодкою ноткою, а самі яблука просочуються спеціями та маринадом.

Такий варіант консервації особливо сподобається тим, хто любить поєднувати помідори з яблуками на зиму без оцту. Для рецепта краще брати тверді кислі яблука, які не розварюються під час заливання окропом.

Помідори з яблуками на зиму: рецепт

Поєднання стиглих томатів із кислими яблуками може здатися незвичним, але саме фрукт додає заготівлі приємного аромату та легкої кислинки.

Інгредієнти на 3-літрову банку

помідори — близько 2 кг;

кислі яблука — 3–4 шт;

солодкий перець — 2 шт;

гострий перець — 1 шт;

часник — за смаком;

лавровий лист — за смаком;

чорний перець горошком — за смаком;

духмяний перець горошком — за смаком.

Для такої кількості заготовки знадобиться приблизно 1 л води. На кожен літр рідини використовують 4 столові ложки цукру та 1 столову ложку солі.

Інгредієнти для маринаду

Основою заливки є вода, цукор і сіль. Оцет у цьому варіанті не додають — характерну кислинку мають забезпечити кислі сорти яблук.

Важливо: яблука самі по собі не є надійною заміною перевіреного способу підкислення консервів. Якщо плануєш зберігати банки тривалий час без холодильника, краще використовувати перевірений рецепт домашнього консервування з гарантованою кислотністю.

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Приготування: покроковий процес консервування

Спочатку добре промий помідори. Якщо вони мають щільну шкірку, біля плодоніжки можна зробити невеликий прокол — так менше шансів, що овочі тріснуть після заливання окропом.

Яблука вимий, видали серцевину та наріжте великими часточками. Шкірку за бажанням можна залишити. Солодкий перець наріж смужками, а гострий — невеликими шматочками.

Підготуй чисту стерилізовану банку. На дно поклади частину спецій, часник і перець, після чого наповнюй ємність помідорами, яблуками та солодким перцем. Намагайся викладати продукти щільно, але не притискати їх надто сильно.

Залий банку окропом і залиш приблизно на 10–15 хвилин. Це дозволить овочам і фруктам добре прогрітися. Потім обережно злий воду в каструлю. Відміряй кількість рідини та додай відповідну кількість солі й цукру. Доведи заливку до кипіння.

Гарячим маринадом знову залий помідори з яблуками. Банку одразу щільно закрий кришкою. Після цього переверни її догори дном, накрий рушником або теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.

Як зберігати помідори з яблуками

Для найкращої якості домашні заготовки варто тримати в прохолодному, темному місці, подалі від сонячного світла та джерел тепла.

Однак саме для варіанта помідорів з яблуками без оцту є важливий момент: не варто покладатися лише на яблука як на засіб, що забезпечує безпечну кислотність консервів. Якщо рецепт не пройшов перевірку як безпечний метод консервування, безпечніше зберігати таку заготівлю в холодильнику або обрати перевірений рецепт із необхідним рівнем кислотності.

Щоб помідори залишилися цілими та не втратили смак, для консервації краще використовувати щільні, не переспілі плоди, а яблука — тверді й кислі.

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