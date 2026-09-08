Заважав звук мопеда: на Дніпропетровщині чоловік прострелив груди підлітку

У селищі Кам’янського району Дніпропетровської області чоловік вистрілив у 13-річного хлопця, тому що той їздив на мопеді повз його будинок. Стрілку повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомили у поліції Дніпропетровщини.

Чоловік вистрілив у підлітка через звук мопеду: що відомо

2 вересня в селищі Кам’янського району Дніпропетровщини 64-річний чоловік вистрілив в 13-річного хлопця, унаслідок чого підліток зазнав проникного поранення грудної клітки.

Повідомляється, що правоохоронці встановили особу підозрюваного та вилучили у нього зброю. Попередньо встановлено, що чоловіку не сподобалося, що підліток їздив на мопеді повз його будинок, тому він вистрілив у бік неповнолітнього.

Як поінформували у Дніпропетровській обласній прокуратурі, наразі постраждалий хлопець перебуває у лікарні.

Під час обшуків за місцем проживання стрілка знайшли та вилучили пневматичні пістолет, рушницю й патрони. Усе це направили на експертизу, щоб встановити походження зброї та обставини, що мають значення для слідства.

Зазначається також, що за погодженням із Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Раніше ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині чоловік у СЗЧ поранив двох спецпризначенців та вчинив самогубство.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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