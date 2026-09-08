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Заважав звук мопеда: на Дніпропетровщині чоловік прострелив груди підлітку

Марина Слизовська, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 17:30 2 хв.
підозрюваний у стрільбі в підлітка на Дніпропетровщині

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