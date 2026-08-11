РФ атакувала Україну Цирконами, KN-23 та Шахедами: є загиблі та десятки поранених

Цієї ночі Росія влаштувала справжнє балістичне пекло. Під час чергового обстрілу України 11 серпня ворог застосував не лише дрони, а й дефіцитні ракети Циркон та північнокорейські KN-23. Основний удар прийняли на себе столиця та Запоріжжя. На жаль, є загиблі, серед яких — діти.

Вибухи в Києві: балістична атака на дитячу лікарню

Для мешканців столиці ніч була вкрай напруженою. Вибухи в Києві сьогодні пролунали раптово через використання ворогом надшвидкої балістики.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Москви свідчать про підготовку до ескалації, а не до миру:

— У Києві ракетним ударом пошкодили будівлю інфекційної лікарні, підприємства. Фактично щодня продовжується терор дронами в наших прифронтових громадах. У Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях, є відключення. Всі служби працюють, щоб повернути світло родинам. Також били по Донеччині, Дніпропетровщині, Миколаївщині. Крім ракет, застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість з них – реактивні Шахеди, — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський повідомив про критичну ситуацію в Запоріжжі, де рятувальники досі борються з наслідками атаки:

— Цієї ночі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару у Запоріжжі. По місту були удари північнокорейською балістикою, Цирконами та КАБами. На жаль, станом на зараз відомо про шістьох загиблих та девʼятнадцять поранених у місті. Мої співчуття рідним та близьким, — заявив Зеленський.

Мер міста Віталій Кличко оперативно попередив про небезпеку:

— Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях! — написав він у соцмережах.

Згодом з’явилася інформація про перших постраждалих. Як повідомили в МВС України, обстріл Києва призвів до пошкодження об’єкта, який мав би бути недоторканним:

— У Шевченківському районі сталося влучання на території дитячої лікарні – пошкоджено будівлю та газову трубу. Діти й медики перебували в укритті.

Також у місті зафіксовано пожежу на складі. Поліція Києва додає, що внаслідок обстрілу постраждав 28-річний чоловік, якого було госпіталізовано.

Трагедія в регіонах: загиблі діти та зруйновані оселі

Поки у столиці розбирали завали, на Дніпропетровщині розігралася справжня трагедія. Очільник поліції області Олександр Ганджа навів шокуючі дані:

— Троє людей загинули. П’ятеро дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих – діти. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками та артилерією.

Зокрема, на Криворіжжі загинув 15-річний хлопець, а на Синельниківщині поранення отримала 7-річна дівчинка.

Не менш жахливі новини прийшли із Запоріжжя:

— Шість людей загинули, 19 – поранені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни завдали масовано-комбінований удар ракетами та керованими авіабомбами.

У Миколаєві через атаку дронів суттєво пошкоджено приватні будинки, а 75-річна жінка опинилася у стані сильного стресу.

Повітряні сили ЗСУ надали детальну статистику відбиття атаки. Ворог діяв підло, використовуючи дрони-імітатори та реактивні версії безпілотників.

За даними Повітряних сил, у ніч на 11 серпня (з 18:00 10 серпня) противник атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також атакував Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.

Станом на 09:00:

98 ворожих БпЛА було збито або подавлено засобами РЕБ;

фіксуються влучання на 21 локації (переважно промислові та цивільні об’єкти);

падіння уламків зафіксовано на 5 локаціях.

Незважаючи на складність атаки, українські захисники неба продовжують виконувати надможливе.

Головне фото: поліція Києва.

Раніше Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначив, що допомогти Україні захиститися від балістики РФ може лише міжнародна спільнота.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!