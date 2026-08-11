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РФ атакувала Україну Цирконами, KN-23 та Шахедами: є загиблі та десятки поранених

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Серпня 2026, 10:30 4 хв.
Обстріл України 11 серпня: ППО збила 98 дронів

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