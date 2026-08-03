Допомогти може лише міжнародна спільнота: Флеш розповів, як захиститися від балістики РФ

Україна може посилити захист від російських ракет Іскандер та С-400 за допомогою перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, яких у світі зараз налічується до 5 тис.

Про це написав у Facebook радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Як захиститися від балістики: скільки у світі є ракет до Patriot

Сергій Флеш зазначив, що щомісяця росіяни випускають до 70 Іскандерів, 50 ракет до комплексів С-400 та орієнтовно 4-7 Цирконів. Тим часом ракет для систем Patriot виробляють кожного місяця по 50-60 одиниць.

Наразі запас Іскандерів становить десь 200-300 штук, а світовий запас ракет PAC-3 — приблизно 4-5 тис.

Також він вказує на те, що вартість виробництва Іскандера — 2–3 млн доларів, а С-400 — 1–2 млн доларів. Ракета PAC-3, яка збиває Іскандер та може перехоплювати ракети, випущені із С-400, вартує не менше 4 млн доларів.

— Якщо не йдеться про рішення від антибалистичноі коаліції та про виробництво ракет Петріот за ліцензією, то допомогти нам зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів. А запаси є, — пише Бескрестнов.

Раніше ми повідомляли, що Україна не має чим збивати російські балістичні ракети. Тим часом війна на Близькому Сході спричинила підвищений попит на системи Patriot, які критично необхідні ЗСУ для відбиття російського терору.

Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

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