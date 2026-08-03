Для тебе Війна в Україні

Допомогти може лише міжнародна спільнота: Флеш розповів, як захиститися від балістики РФ

Марина Слизовська 03 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
Сергій Флеш озвучив рішення щодо балістики РФ

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