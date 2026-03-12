Глобальний попит на системи Patriot: як ситуація на Близькому Сході впливає на чергу поставок

Поки США та їхні союзники в Перській затоці відбивають безпрецедентні атаки Тегерана, запаси найцінніших ракет для ППО тануть на очах. Для Києва це означає одне: боротьба за американські Patriot стає дедалі жорсткішою.

Новий виток протистояння між Вашингтоном та Іраном став несподіваним і вкрай небезпечним викликом для обороноздатності України. За інформацією видання POLITICO, масштабна війна на Близькому Сході буквально поглинає дефіцитні ракети-перехоплювачі, які критично необхідні ЗСУ для відбиття російського балістичного терору.

Який сценарій для Києва

Динаміка останніх місяців змушує європейських союзників України бити на сполох. Поки адміністрація Трампа фокусується на приборканні іранського режиму, Київ опиняється в черзі на постачання зброї далеко не на першому місці.

Якщо раніше Путін і відчував певний тиск щодо переговорів, то зараз він зник. Вашингтон відволікається, витрачаючи ресурси, які ми хотіли викупити для України. Це дуже похмурий сценарій, — цитує видання слова високопоставленого посадовця ЄС.

Ці побоювання підтвердив і сам Володимир Зеленський. У свіжому коментарі для медіамережі Axel Springer він визначив ситуацію прямо: війна на Близькому Сході не є першопричиною дефіциту, але вона з’їдає шанси України отримати додаткові ракети найближчим часом.

Цифри, що лякають

Масштаби іранських атак на ОАЕ та позиції США в регіоні вражають. За офіційними даними Міноборони Еміратів, Іран випустив понад 1400 дронів та сотні балістичних ракет. Щоб зупинити цей потік, системи Patriot та THAAD працюють у режимі максимального навантаження.

За оцінками Bloomberg Intelligence, американці та їхні партнери вже витратили близько 1000 ракет PAC-3. Це вагома цифра, якщо зважити на темпи їх виробництва. Раніше США випускали лише 270 таких ракет на рік. Навіть за умови, що Lockheed Martin потроїть потужності до 2000 одиниць, на це підуть роки, а ракети потрібні Україні вже сьогодні.

Тінь Трампа та ціни, що кусаються

Європейські столиці все більше непокоїть не лише фізична відсутність зброї, а й апетит американського ВПК. Ціни на деякі системи ППО вже зросли вдвічі. Водночас над Україною нависла загроза зміни пріоритетів Білого дому.

Є страх, що Трамп просто розірве наявні домовленості, а Путін цим скористається без жодних докорів сумління, — зазначає німецький чиновник.

За його словами, затримки з поставками вже наприкінці минулого року призвели до серйозних руйнувань української енергомережі.

Чи є вихід

Аби не залежати виключно від волі Вашингтона, союзники шукають альтернативи. Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен наголошує на необхідності створення європейського промислового стовпа.

Ідея проста: перенести частину виробництва американських систем на континент, щоб Україна мала свій прямий канал постачання, незалежний від конфліктів у Перській затоці.

