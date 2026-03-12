Глобальный спрос на системы Patriot: как ситуация на Ближнем Востоке влияет на очередь поставок

Пока США и их союзники в Персидском заливе отражают беспрецедентные атаки Тегерана, запасы ценнейших ракет для ПВО тают на глазах. Для Киева это означает одно: борьба за американские Patriot становится все более жесткой.

Новый виток противостояния между Вашингтоном и Ираном стал неожиданным и крайне опасным вызовом для обороноспособности Украины. По информации издания Politico, масштабная война на Ближнем Востоке буквально поглощает дефицитные ракеты-перехватчики, которые критически необходимы ВСУ для отражения российского баллистического террора.

Какой сценарий для Киева

Динамика последних месяцев заставляет европейских союзников Украины бить тревогу. Пока администрация Трампа фокусируется на обуздании иранского режима, Киев оказывается в очереди на поставку оружия далеко не на первом месте.

— Если раньше Путин и чувствовал определенное давление относительно переговоров, то сейчас оно исчезло. Вашингтон отвлекается, тратя ресурсы, которые мы хотели выкупить для Украины. Это очень мрачный сценарий, — цитирует издание слова высокопоставленного чиновника ЕС.

Эти опасения подтвердил и сам Владимир Зеленский. В свежем комментарии для медиасети Axel Springer он определил ситуацию прямо: война на Ближнем Востоке не является первопричиной дефицита, но она съедает шансы Украины получить дополнительные ракеты в ближайшее время.

Пугающие цифры

Масштабы иранских атак на ОАЭ и позиции США в регионе впечатляют. По официальным данным Минобороны Эмиратов, Иран выпустил более 1400 дронов и сотни баллистических ракет. Чтобы остановить этот поток, системы Patriot и THAAD работают в режиме максимальной нагрузки.

По оценкам Bloomberg Intelligence, американцы и их партнеры уже потратили около 1000 ракет PAC-3. Это весомая цифра, если учитывать темпы их производства. Ранее США выпускали лишь 270 таких ракет в год. Даже при условии, что Lockheed Martin утроит мощности до 2000 единиц, на это уйдут годы, а ракеты нужны Украине уже сегодня.

Тень Трампа и кусающиеся цены

Европейские столицы все больше беспокоит не только физическое отсутствие оружия, но и аппетит американского ВПК. Цены на некоторые системы ПВО уже выросли вдвое. В то же время над Украиной нависла угроза смены приоритетов Белого дома.

— Есть страх, что Трамп просто разорвет существующие договоренности, а Путин этим воспользуется без зазрения совести, — отмечает немецкий чиновник.

По его словам, задержки с поставками уже в конце прошлого года привели к серьезным разрушениям украинской энергосети.

Есть ли выход?

Чтобы не зависеть исключительно от воли Вашингтона, союзники ищут альтернативы. Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен подчеркивает необходимость создания европейского промышленного столпа.

Идея проста: перенести часть производства американских систем на континент, чтобы у Украины был свой прямой канал поставок, независимый от конфликтов в Персидском заливе.

