Эпидемия ожирения в мире идет на убыль: какие изменения обнаружили ученые

Десятилетиями нам говорили, что мир неустанно полнеет, а глобальное ожирение — это неизбежное будущее человечества. Однако свежий анализ данных за последние 45 лет бросает вызов этому пессимистичному прогнозу. Выяснилось, что кривая веса во многих странах не просто замедлилась, а местами уверенно пошла на спад.

Согласно масштабному исследованию, опубликованному в журнале Nature, о котором сообщает The Guardian, миф о неизбежной эпидемии лишнего веса постепенно разрушается, по крайней мере для развитых государств.

Кто смог остановить весовой взрыв

Международная группа, объединившая почти 2000 исследователей, проанализировала данные более чем 230 миллионов людей со всего мира. Выводы оказались неожиданными: несмотря на то, что с 1980-х годов уровень ожирения действительно рос почти везде, сейчас в богатых странах этот процесс вышел на так называемое плато или даже начал снижаться.

Франция стала одним из лидеров положительных изменений: здесь уровень ожирения среди взрослых составляет всего 11–12% и имеет тенденцию к дальнейшему спаду. США и Великобритания, которые долгое время считались эпицентрами проблемы, наконец зафиксировали стабилизацию. Показатели замерли на отметках 40–43% и 27–30% соответственно.

Дания продемонстрировала феноменальный результат среди молодежи — там темпы роста веса у подростков начали замедляться еще в 90-х годах.

Читать по теме Более 50% населения мира будут иметь ожирение, но касается ли это украинцев Читай, что известно об ожирении в Украине и кто страдает чаще.

Почему у одинаковых стран разные результаты

Самым интересным в исследовании является то, что даже у соседей с похожей экономикой наблюдается кардинально разная ситуация. Профессор Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати замечает:

Страны могут быть похожи по уровню доходов или технологий, но ожирение в них выглядит по-разному.

Например, пока во Франции показатели падают, в соседней Финляндии они продолжают неустанно ползти вверх. Почему так? Ученые уверены: дело не только в калориях. Огромную роль играют:

Государственная политика: программы здорового школьного питания;

Социальные нормы: восприятие собственного тела и культура потребления пищи;

Городская инфраструктура: возможность легкой физической активности в течение дня.

Пока Запад стабилизирует показатели, страны с низким и средним уровнем дохода оказались в эпицентре настоящего кризиса. Там уровень ожирения продолжает расти бешеными темпами.

Дешевый доступ к ультраобработанной пище (фастфуду и газировкам) в сочетании с отсутствием государственных программ оздоровления создает опасный коктейль, ведущий к всплеску диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Профессор Навид Саттар из Университета Глазго считает, что мы стоим на пороге перемен. Сочетание новых эффективных лекарств для похудения и жестких мер здравоохранения может наконец развернуть глобальный тренд в правильную сторону.

Опыт стран, достигших плато, — это бесценный учебник для остального мира. Это доказывает: если действовать правильно, ожирение можно победить, — подытоживает эксперт.

Ранее мы рассказывали тебе, как распознать ожирение и лечить его. Читай об этом в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!