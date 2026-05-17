8500 шагов к стабильному весу: ученые нашли способ удержать результат похудения

Исследователи из Европейской ассоциации по изучению ожирения установили конкретную планку физической активности для тех, кто стремится укрепить успех после диеты.

Оказалось, что 8 500 шагов в день — это необходимый минимум, который помогает не только сбросить лишнее, но и предотвратить эффект, когда вес возвращается вскоре после завершения программы похудения.

Почему диеты не работают без ходьбы — исследование

Проблема чрезвычайно актуальна: по данным Марвана Эль Гхока из Университета Модены и Реджо-Эмилии, около 80% людей с избыточным весом снова набирают ее частично или полностью в течение трех-пяти лет после похудения.

Чтобы найти магическое число активности, ученые провели масштабный анализ клинических испытаний с участием около 4 000 пациентов.

Исследователи сравнивали тех, кто просто соблюдал диету, с группой, сочетавшей коррекцию питания с активной ходьбой и использованием шагомеров.

Результаты впечатляют: группа, которая к концу фазы похудения достигла среднего показателя в 8454 шага ежедневно, потеряла в среднем 4,39% массы тела (около 4 кг).

Ключевая рекомендация ученых состоит в том, что такой уровень движения нужно не только поддерживать при активном сбросе веса, но и сделать постоянной привычкой в ​​фазе поддержки.

Пока мы ищем сложные медицинские решения, оказывается, секрет долговременной формы часто кроется в паре удобных кроссовок и ежедневной прогулке.

