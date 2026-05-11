Хантавирус: онлайн-карта распространения инфекции по всему миру

Весна 2026 года отразилась для мировой системы здравоохранения неожиданным вызовом – вспышкой хантавируса на борту круизного судна MV Hondius.

То, что начиналось как антарктическая экспедиция, превратилось в сложный международный медицинский кейс, за которым сегодня можно наблюдать через интерактивные ресурсы мониторинга.

Хантавирус на карте: онлайн-карта распространение заражения

Актуальная карта хантавируса Hantavirusmap онлайн отображает и фиксирует каждую точку эвакуации и подтвержденные случаи заражения в разных уголках планеты.

Хантавирус онлайн: карта зарегистрированных случаев

Hantascan — это онлайн-карта зарегистрированных случаев хантавируса и смертей, сгруппированных по городам и суммированных по странам для быстрого понимания вспышек.

Хантавирус: карта заражения и распространения инфекции

HantavirusMap собирает данные от ВОЗ, CDC и ECDC для создания прозрачной карты распространения инфекции в реальном времени. Платформа визуализирует три слоя информации: эндемические зоны, историческую статистику и свежие сигналы о вспышках, что позволяет мгновенно оценить риски в конкретных регионах.

Ресурс не является официальным медицинским инструментом и служит исключительно информационным радаром для мониторинга природных угроз. Хантавирус-карта продолжает обновляться в режиме реального времени.

Хантавирус на карте онлайн: подробности каждого случая инфицирования

Интерактивный дашборд ANDV Hantavirus 2026, разработанный на базе Университета Толидо, стал ключевым для визуализации вспышки, начавшейся на круизном лайнере MV Hondius.

Система подробно классифицирует каждый случай, отражая хронологию инфицирования хантавирусом.

Хантавирус: хронология распространения инфекции по всему миру

Первые признаки болезни появились еще 6 апреля, однако настоящая опасность стала очевидна только после серии трагических смертей. Первой жертвой стал 80-летний нидерландский пассажир, скончавшийся непосредственно на борту 11 апреля.

Ключевым моментом заражения стала остановка на острове Святой Елены 24 апреля. Там пассажиры, во время экскурсии по наблюдению за птицами, вероятно, имели контакт с заселенными грызунами — основными носителями вируса.

После этого ситуация начала развиваться: 25 апреля умерла жена первого погибшего после эвакуации в ЮАР, а впоследствии на острове Вознесения понадобилась срочная госпитализация для еще одного пациента с положительным ПЦР-тестом на хантавирус.

По состоянию на 11 мая хантавирус-карта включает 6 официально подтвержденных случаев вируса и 8 подозреваемых. В общей сложности зафиксированы 3 смерти, среди которых граждане Нидерландов и Германии.

Судно MV Hondius наконец-то прибыло в порт Тенерифе на Канарских островах, а испанские органы здравоохранения при поддержке специалистов CDC проводят строгий контроль за высадкой пассажиров и репатриацией иностранных граждан специальными чартерными рейсами.

