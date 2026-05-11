Хантавирус в Украине: что о количестве инфицированных говорят в ЦОЗ

Пока мировые медиа обсуждают драматическую эвакуацию пассажиров круизного лайнера в Атлантическом океане, украинские специалисты напоминают: эта опасная болезнь уже давно присутствует в нашем регионе и требует бдительности.

Хантавирус в Украине: что говорят в ЦОЗ

Как сообщил спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич в эфире национального телемарафона Єдині новини, в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев инфицирования хантавирусом. По его словам, главным источником угрозы являются грызуны.

Эксперт подчеркнул, что вирус попадает в организм через пыль, контакт с загрязненными поверхностями или пищу, на которую попали выделения животных. Николай Ганич дал четкую рекомендацию по безопасности:

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется не подметать помещения, где могут быть грызуны, чтобы не поднимать пыль в воздух. Вместо этого следует проводить влажную уборку, использовать антисептики и работать в перчатках.

Хантавирусная инфекция в Украине: трагедия на лайнере MV Hondius

Международные агентства, в частности AP, сообщают о критической ситуации на борту круизного судна MV Hondius. Из-за вспышки хантавируса штамма Андес умерли уже три человека. Спикер Министерства здравоохранения ЮАР Фостер Мохале уточнил, что на борту судна находилось около 150 туристов из разных стран.

Как передает BBC, эвакуация пассажиров на Канарских островах напоминала масштабную спецоперацию: людей встречали представители властей в защитных костюмах и респираторах, а самолеты и самих эвакуированных опрыскивали дезинфектантом прямо на взлетной полосе.

Особое беспокойство вызывает состояние отдельных групп пассажиров. По данным BBC:

Пятеро французов были немедленно изолированы в госпитале Биша после приземления в Париже.

Двоих американцев с подозрением на инфекцию транспортировали в Университет Небраски в специальных биоизоляционных капсулах.

Британские десантники и медики были вынуждены прыгать с парашютом на удаленный остров Тристан-да-Кунья, чтобы оказать помощь местному жителю с подозрением на вирус. Доставка помощи морем заняла бы слишком много времени.

Есть ли хантавирус в Украине

Несмотря на серьезность ситуации, Всемирная организация здравоохранения призывает к спокойствию. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, чьи слова цитируют мировые СМИ, заявил:

Это не новый COVID. Риск для общего населения низкий.

Основная опасность штамма Андес, зафиксированного на лайнере, заключается в его способности (хотя и редкой) передаваться от человека к человеку. Симптомы могут проявиться в период от одной до восьми недель после контакта с вирусом, что делает строгий карантин критически важным.

На данный момент большинство пассажиров уже вернулись в свои страны (включая граждан Украины, Нидерландов, Германии и других государств), где они находятся под наблюдением медиков или на обязательной самоизоляции.

