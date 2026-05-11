Хантавірус в Україні: що про кількість інфікованих говорять у ЦГЗ

Поки світові медіа обговорюють драматичну евакуацію пасажирів круїзного лайнера в Атлантичному океані, українські фахівці нагадують, що ця небезпечна хвороба вже давно присутня в нашому регіоні.

Хантавірус в Україні: що кажуть у ЦГЗ

Як повідомив речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч під час ефіру національного телемарафону Єдині новини, в Україні щорічно фіксують десятки випадків інфікування хантавірусом. За його словами, головним джерелом загрози є гризуни.

Експерт наголосив, що вірус потрапляє в організм людини через вдихання пилу, контакт із забрудненими поверхнями або їжу, де залишилися виділення тварин. Микола Ганіч дав чітку рекомендацію щодо безпеки:

Щоб знизити ризик зараження, рекомендується не підмітати приміщення, де можуть бути гризуни, щоб не піднімати пил у повітря, а натомість проводити вологе прибирання, застосовувати антисептики і працювати у рукавичках.

Хантавірусна інфекція в Україні: т рагедія на лайнері MV Hondius

Міжнародні агентства, зокрема AP, повідомляють про критичну ситуацію на борту круїзного судна MV Hondius. Через спалах хантавірусу штаму Андес померли вже троє людей. Речник Міністерства охорони здоров’я ПАР Фостер Мохале уточнив, що на борту перебувало близько 150 туристів.

Як передає BBC, евакуація пасажирів на Канарських островах нагадувала спецоперацію: людей зустрічали представники влади у респіраторах, а літаки та людей обприскували дезінфектантом просто на злітній смузі.

Особливе занепокоєння викликає стан окремих груп пасажирів. За даними BBC:

П’ятьох французів було негайно ізольовано в лікарні Біша після приземлення в Парижі.

Двох американців з підозрою на інфекцію транспортували до Університету Небраски у спеціальних біоізоляційних капсулах.

Британські десантники змушені були стрибати з парашутом на віддалений острів Трістан-да-Кунья, щоб надати допомогу одному з мешканців, у якого запідозрили вірус. Доставка допомоги іншим шляхом зайняла б забагато часу.

Чи є хантавірус в Україні

Незважаючи на серйозність ситуації, Всесвітня організація охорони здоров’я закликає до спокою. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, чиї слова цитують світові медіа, заявив:

Це не новий COVID. Ризик для загального населення низький.

Основна небезпека штаму Андес, зафіксованого на лайнері, полягає у його здатності (хоч і рідкісній) передаватися від людини до людини. Як повідомляє BBC, перші симптоми можуть проявитися лише через вісім тижнів після контакту з вірусом, що робить суворий карантин критично важливим.

Наразі більшість пасажирів уже повернулися до своїх країн (включно з громадянами України, Нідерландів, Німеччини та інших держав), де вони перебувають під наглядом медиків або на обов’язковій самоізоляції.

Раніше ми писали про загадкову хворобу, що вражає горло — читай у матеріалі, що це.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!