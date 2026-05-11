Люксембург на Євробаченні-2026: Eva Marija – Mother Nature з піснею про внутрішню свободу

Представниця Люксембургу на Євробаченні 2026 — Eva Marija — одна з наймолодших учасниць конкурсу цього року, але водночас одна з найбільш музично підготовлених. Їй лише 20 років, і її вважають темною лошадкою шоу.

Для самого Люксембургу Eva Marija має особливе значення. Країна повернулася на Євробачення лише у 2024 році після 31-річної паузи і хоче завоювати гідне місце на найвідомішому пісенному змаганні.

Хто представляє Люксембург на Євробаченні 2026

Національний відбір Luxembourg Song Contest 2026 проходив у два етапи. Спочатку вісім учасників виконали свої пісні, після чого міжнародне журі та телеглядачі визначили трійку суперфіналістів.

У фінальному голосуванні Eva Marija буквально розгромила конкурентів: вона набрала 222 бали, з яких 128 отримала від глядачів і 94 — від міжнародного журі. Друге місце відстало майже на сотню балів.

Після перемоги співачка зізнавалася, що по-справжньому усвідомила свій тріумф лише тоді, коли вдруге вийшла на сцену виконувати пісню переможця.

Люксембурзька преса тоді звернула увагу на її спокійність і повну відсутність зіркової поведінки, хоча на той момент її виступ уже активно розлітався соцмережами.

Хто така Eva Marija

Справжнє ім’я співачки — Eva Marija Kavaš Puc. Вона народилася у Люксембурзі в родині словенського походження, а музику почала вивчати ще у трирічному віці після того, як побачила перемогу Alexander Rybak на Євробаченні-2009. Саме тоді дівчина закохалася у скрипку — інструмент, який тепер став її головною сценічною фішкою.

Eva Marija навчалася у Luxembourg Conservatory, де паралельно опановувала скрипку, фортепіано, вокал і бас-гітару, причому працювала у різних жанрах — від класики та джазу до попмузики й року.

Сьогодні вона вивчає написання пісень у Лондоні в Institute for Contemporary Music Performance і регулярно виступає на локальній лондонській сцені зі своїми авторськими композиціями.

Про що пісня Eva Marija – Mother Nature

Eva Marija пояснювала, що композиція народилася зі спогадів про дитинство, коли людина ще відчуває повну свободу, легкість і зв’язок із природою.

У тексті Mother Nature природа стає символом внутрішнього відновлення та пошуку себе. Головна ідея пісні — повернення до коріння, до власної ідентичності, внутрішнього спокою.

Особливо цікаве скрипкове соло в середині композиції. За словами Eva Marija, воно народилося спонтанно під час запису: вона просто імпровізувала в студії, але команда залишила цей фрагмент у фінальній версії.

Цікаво, що над Mother Nature працювали дуже досвідчені автори. Серед них — данський композитор Thomas Stengaard, який був співавтором переможної Only Teardrops Данії на Євробаченні-2013.

Чи пройде Люксембург у фінал Євробачення 2026

Щодо букмекерів, то Люксембург наразі не входить до головних фаворитів Eurovision Song Contest 2026, але й аутсайдером не вважається.

За даними букмекерів, Mother Nature тримається приблизно у середині таблиці прогнозів — близько 16–20 місця із шансами на перемогу приблизно в 1%.

Букмекери вище оцінюють її шанси пройти до фіналу, ніж реально вибороти перемогу.

Джерело фото: Еurovision.com.

