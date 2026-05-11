Жива енциклопедія Євробачення: як 8-річний українець назвав напам’ять 232 факти за пів години

Вінниця знову дивує Україну юними талантами. 8-річний Богдан Малярський офіційно визнаний головним дитячим експертом країни з історії пісенного конкурсу Євробачення. Хлопчик встановив унікальний рекорд, відтворивши напам’ять понад дві сотні вражаючих фактів про музичні перегони.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, яка особисто фіксувала досягнення.

232 факти за пів години: як це було

Під час офіційної перевірки Богдан продемонстрував феноменальну пам’ять. Протягом 30 хвилин він без зупинки розповідав про ключові події в історії конкурсу — від першого фіналу 1956 року до сучасних тріумфів. У його арсеналі були дати, імена переможців, неочікувані зміни в правилах, назви знакових хітів та деталі виступів різних країн за останні 70 років.

Він віртуозно зчитує партитуру семи десятиліть історії Євробачення так, наче сам був за лаштунками кожного фіналу. Усе як по нотах! Це справжня жива енциклопедія пісенних перегонів, — поділилася враженнями Лана Вєтрова.

Пристрасть, що почалася з чотирьох років

Захоплення Богдана Євробаченням — це не просто випадковість. Хлопчик почав стежити за конкурсом ще у 4-річному віці. Наразі юний рекордсмен веде власну детальну картотеку та навіть робить прогнози щодо того, хто посяде перші місця в турнірних таблицях майбутніх шоу.

Представники Реєстру рекордів були вражені тим, із яким азартом дитина оперує інформацією про події, що відбувалися за десятиліття до його народження.

Офіційний статус рекордсмена

Тепер досягнення Богдана Малярського офіційно внесено до Реєстру в категорію: “Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених напам’ять дитиною”.

Поки ми щороку з нетерпінням чекаємо на нові виступи, цей хлопець в голові вже систематизував всю європейську музичну епоху. Його знання точно заслуговують на найвищі 12 балів від професійного журі та від глядачів з усіх країн, — підсумувала керівниця Національного реєстру рекордів.

Цей рекорд став яскравим підтвердженням того, що дитяче захоплення може перетворитися на професійні знання світового рівня.

Читай також, які шанси дають букмекери на перемогу України на Євробаченні 2026 і хто нині у фаворитах.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!