Євробачення-2026: коли і де дивитися трансляцію півфіналів шоу з Відня

Півфінальні та фінальний концерти Євробачення-2026 зовсім скоро вийдуть в ефір, чекати недовго, тож заздалегідь визначься, на якій платформі будеш дивитися шоу і вболіватимеш за нашу Leléka.

Цьогоріч це ювілейний, 70-ий випуск Eurovision Song Contest 2026, і Україна знову надає глядачам повноцінні телевізійні, радіо і онлайн-трансляції.

Коли дивитися Євробачення 2026: дати півфіналів

Конкурс побудований як триденний телевізійний марафон.

12 травня стартує перший півфінал, далі 14 травня — другий, а вже 16 травня відбудеться гранд-фінал, де визначиться переможець.

Усі шоу починаються ввечері о 22:00, але задовго до цього в ефір виходить передшоу — розігрів із обговореннями, гостями та атмосферою закулісся.

Щоб подивитися передшоу, вмикаєш Суспільне Культура або сайт Суспільного 12 та 14 травня о 21:30, а в день фіналу 16 травня – о 21:00.

Виступ Leléka з піснею Ridnym запланований на другий півфінал, який відбудеться 14 травня о 22:00.

Leléka виходить під номером 12 — і це неможливо попустити! Але пам’ятаємо: голосувати за Україну в цьому півфіналі не можна.

А от як саме проголосувати за інших учасників, які є твоїми фаворитами, дізнайся з цього відео.

Де дивитися трансляцію Євробачення 2026

Офіційна трансляція — це завжди кілька платформ одразу, щоб ти міг вибрати, як тобі зручно:

на телебаченні телеканал Суспільне Культура

онлайн (повні ефіри): сайт Суспільне Культура онлайн, портал Суспільне Євробачення. Тут буде повна трансляція шоу

Суспільне Культура онлайн, портал Суспільне Євробачення. Тут буде повна трансляція шоу на радіо Промінь

Також можна дивитися ефір на YouTube-каналі Євробачення Україна. Але тут є нюанс: там будуть тільки коментарі студії, виступи артистів не транслюватимуться.

Головним коментатором і голосом трансляції традиційно залишається Тимур Мірошниченко. У різні вечори до нього приєднуються не менш яскраві співведучі: комік Василь Байдак ( 1 півфінал), співачка Світлана Тарабарова (2 півфінал) та (у фіналі) реп-виконавиця Аlyona Аlyona.

Усі відео-ефіри супроводжуються перекладом жестовою мовою, а деякі пісенні номери також перекладаються жестами — це відкриває конкурс для всіх глядачів.

Джерело фото: Еurovisionworld.com.

