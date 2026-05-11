Євробачення-2026: коли і де дивитися трансляцію півфіналів шоу з Відня

Півфінальні та фінальний концерти Євробачення-2026 зовсім скоро вийдуть в ефір, чекати недовго, тож заздалегідь визначься, на якій платформі будеш дивитися шоу і вболіватимеш за нашу Leléka.
Цьогоріч це ювілейний, 70-ий випуск Eurovision Song Contest 2026, і Україна знову надає глядачам повноцінні телевізійні, радіо і онлайн-трансляції.
Коли дивитися Євробачення 2026: дати півфіналів
Конкурс побудований як триденний телевізійний марафон.
12 травня стартує перший півфінал, далі 14 травня — другий, а вже 16 травня відбудеться гранд-фінал, де визначиться переможець.
Усі шоу починаються ввечері о 22:00, але задовго до цього в ефір виходить передшоу — розігрів із обговореннями, гостями та атмосферою закулісся.
Щоб подивитися передшоу, вмикаєш Суспільне Культура або сайт Суспільного 12 та 14 травня о 21:30, а в день фіналу 16 травня – о 21:00.
Виступ Leléka з піснею Ridnym запланований на другий півфінал, який відбудеться 14 травня о 22:00.
Leléka виходить під номером 12 — і це неможливо попустити! Але пам’ятаємо: голосувати за Україну в цьому півфіналі не можна.
А от як саме проголосувати за інших учасників, які є твоїми фаворитами, дізнайся з цього відео.
Де дивитися трансляцію Євробачення 2026
Офіційна трансляція — це завжди кілька платформ одразу, щоб ти міг вибрати, як тобі зручно:
- на телебаченні телеканал Суспільне Культура
- онлайн (повні ефіри): сайт Суспільне Культура онлайн, портал Суспільне Євробачення. Тут буде повна трансляція шоу
- на радіо Промінь — паралельний аудіо-ефір шоу.
Також можна дивитися ефір на YouTube-каналі Євробачення Україна. Але тут є нюанс: там будуть тільки коментарі студії, виступи артистів не транслюватимуться.
Головним коментатором і голосом трансляції традиційно залишається Тимур Мірошниченко. У різні вечори до нього приєднуються не менш яскраві співведучі: комік Василь Байдак ( 1 півфінал), співачка Світлана Тарабарова (2 півфінал) та (у фіналі) реп-виконавиця Аlyona Аlyona.
Усі відео-ефіри супроводжуються перекладом жестовою мовою, а деякі пісенні номери також перекладаються жестами — це відкриває конкурс для всіх глядачів.
Джерело фото: Еurovisionworld.com.
Читай також, які шанси дають букмекери на перемогу України на Євробаченні 2026 і хто нині у фаворитах.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!