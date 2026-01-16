Коефіцієнти Євробачення-2026: чи прогнозують букмекери перемогу Україні

Фанати Євробачення вже почали відлік днів до грандіозного музичного шоу 2026 року. Цього разу конкурс проходитиме у Відні, а його головний фінал відбудеться 16 травня 2026 року. А поки що готуймося до двох напружених півфіналів: 12 та 14 травня і тримаємо кулачки за своїх.

Хто переможе цьогоріч на конкурсі — про прогнози букмекерів на перемогу в Євробаченні-2026 читай у матеріалі.

Хто переможе на Євробачення 2026

Цього року у конкурсі візьмуть участь 35 країн, а у фінал потраплять 25 найсильніших учасників.

Серед них будуть переможці двох півфіналів і автоматичні фіналісти: країна-господар Австрія та “Велика п’ятірка”: Франція, Італія, Німеччина, Велика Британія.

Офіційного представника України ще не оголосили — все має вирішити нацвідбір 7 лютого 2026 року. Хто у 2026 поїде захищати честь країни — дізнаємося зовсім скоро.

Але букмекери вже встигли оцінити шанси України на перемогу. Згідно з першими прогнозами, Україна входить у топ‑трійку фаворитів.

Попередні прогнози букмекерів на перемогу в Євробаченні-2026

Перші позиції поки тримають Ізраїль та Швеція.

Імовірність перемоги України за різними оцінками становить близько 7–10%, тож наша країна може сміливо розраховувати на топове місце у фінальному рейтингу.

Найнижчі коефіцієнти за попередніми прогнозами букмекеров мають Кіпр, Азербайджан, Румунія, Сербія, Латвія, Грузія, Португалія, Чорногорія, Албанія і Сан-Марино, у них всього 1% шансу на перемогу.

