Номер України на Євробаченні 2026: стало відомо, коли вийде на сцену Leléka

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2026, який цьогоріч приймає гостинна Австрія, оприлюднили порядок виступів артистів у півфіналах. Представниця України, співачка Leléka, вийде на головну сцену конкурсу у другому півфіналі.

Її композиція Ridnym, яка вже встигла завоювати прихильність європейських слухачів, прозвучить у прямому ефірі 14 травня. Читай в матеріалі, під яким номером виступатиме Україна на Євробаченні 2026 та коли ми поуємо композицію української співачки.

Під яким номером виступає Україна на Євробаченні 2026: першій півфінал

Перший етап змагань відбудеться 12 травня. Відкриватиме Євробачення-2026 представник Молдови. Загалом у цей вечір виступлять 15 учасників:

Молдова; Швеція; Хорватія; Греція; Португалія; Грузія; Фінляндія; Чорногорія; Естонія; Ізраїль; Бельгія; Литва; Сан Марино; Польща; Сербія.

Номер України на Євробаченні 2026: другий півфінал

Другий півфінал обіцяє бути насиченим та конкурентним. Разом з Україною за вихід до гранд-фіналу боротимуться 15 країн. Порядок виступів 14 травня виглядає наступним чином:

Болгарія; Азербайджан; Румунія; Люксембург; Чехія; Вірменія; Швейцарія; Кіпр; Латвія; Данія; Австралія; Україна; Албанія; Мальта; Норвегія.

12-й номер є досить вигідним, оскільки пісня лунатиме у другій половині шоу, що зазвичай краще запам’ятовується глядачам перед голосуванням.

Великий фінал пісенного конкурсу запланований на суботу, 16 травня. Саме тоді ми дізнаємося ім’я переможця, який забере кришталевий мікрофон до своєї країни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!