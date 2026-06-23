З Днем Івана Купала: картинки з щирими привітаннями для твоїх рідних та близьких

Івана Купала — це яскраве і колоритне свято, яке з переходом ПЦУ на новий календар відзначається в ніч з 23 на 24 червня. Раніше ж його відзначали у ніч проти 7 липня. Це одне з найулюбленіших народних свят у слов’янській культурі, що сповнене магії, обрядів і веселощів.

Івана Купала символізує день літнього сонцестояння і вважається святом сонця, води та родючості. У цей день заведено збиратися біля річок і озер, плести вінки з польових квітів, розпалювати великі багаття і стрибати через них, шукати квітку папороті.

Важливо не забувати поздоровити рідних, близьких та друзів з цим святом. Один з найкращих способів привітати з Днем Івана Купала — картинки. Такі зображення допомагають відчути магію і радість свята, навіть якщо ти далеко від рідних.

Вікна-новини підготували для тебе картинки зі святом Івана Купала українською. Дивись їх далі у матеріалі.

Привітання зі святом Івана Купала: картинки

Якщо ти хочеш дізнатися більше про традиції та обряди, які існують в Україні на Івана Купала, то детальніше про це ми розповідали раніше.

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