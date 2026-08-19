Привітання з Яблучним Спасом у картинках та віршах — миру і злагоди

Яблучний Спас — другий із трьох щорічних Спасів. Ці три свята символізують кінець літа та підготовку до зими. Яблучний Спас припадає на 6 серпня за новим церковним календарем і на 19 серпня за старим стилем.

Встигни привітати рідних та друзів листівками та віршами, які редакція Вікон підготувала для тебе.

Привітання зі Спасом у віршах

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має.

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

Читати на тему Яблучний Спас: традиції та прикмети улюбленого свята Читай у нашому матеріалі про традиції святкування та прикмети в день Яблучного Спасу.

Привітання з Яблучним Спасом у картинках

Ми підготували для тебе вітальні листівки зі Спасом.

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

Вітаю тебе зі славним святом Яблучного Спасу! Бажаю мирного неба та ароматних яблук! Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям.

***

Вітаю зі святом Преображення Господнього. В Яблуневий Спас я бажаю тобі кожен день вдихати чудовий аромат життя, ніби ти живеш у яблуневому саду, бажаю миру, здоров’я, достатку і любові.

***

У цей світлий і радісний день Преображення Господнього бажаємо миру в кожному будинку, щастя в кожній родині, гармонії в кожному серці! Як літо сьогодні переходить у щедру осінь, так нехай усі ваші починання і справи приносять плоди, мрії почнуть здійснюватись і щастя увійде у ваше життя сонячним світлом!

Раніше ми розповідали, коли відзначають Медовий, Яблучний та Горіховий Спас за новим календарем 2026.

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