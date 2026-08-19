Стиль життя Свята

Привітання з Яблучним Спасом у картинках та віршах — миру і злагоди

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Серпня 2026, 09:10 2 хв.
листівки яблучний спас
Фото Unsplash

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