Привітання з Яблучним Спасом у картинках та віршах — миру і злагоди

Яблучний Спас — другий із трьох щорічних Спасів. Ці три свята символізують кінець літа та підготовку до зими. Яблучний Спас припадає на 6 серпня за новим церковним календарем і на 19 серпня за старим стилем.
Встигни привітати рідних та друзів листівками та віршами, які редакція Вікон підготувала для тебе.
Привітання зі Спасом у віршах
Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має.
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
Привітання з Яблучним Спасом у картинках
Ми підготували для тебе вітальні листівки зі Спасом.
Привітання з Яблучним Спасом у прозі
Вітаю тебе зі славним святом Яблучного Спасу! Бажаю мирного неба та ароматних яблук! Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям.
***
Вітаю зі святом Преображення Господнього. В Яблуневий Спас я бажаю тобі кожен день вдихати чудовий аромат життя, ніби ти живеш у яблуневому саду, бажаю миру, здоров’я, достатку і любові.
***
У цей світлий і радісний день Преображення Господнього бажаємо миру в кожному будинку, щастя в кожній родині, гармонії в кожному серці! Як літо сьогодні переходить у щедру осінь, так нехай усі ваші починання і справи приносять плоди, мрії почнуть здійснюватись і щастя увійде у ваше життя сонячним світлом!
Раніше ми розповідали, коли відзначають Медовий, Яблучний та Горіховий Спас за новим календарем 2026.
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