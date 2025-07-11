Відпочинок у Львівській області: від замків до гір — що побачити і де жити

Львівська область — це не лише місто Лева. Вона вражає своєю різноманітністю: середньовічні замки, спокійні озера, шумливі водоспади, карпатські схили та цілющі джерела. Тут можна знайти відпочинок на будь-який смак — від романтичних прогулянок серед руїн до активного трекінгу в горах. Усе це — лише за кілька годин їзди.

У цьому матеріалі розповідаємо, що варто побачити у Львівській області, де зупинитися на ніч чи на вікенд, та як обрати маршрут для душі.

Де можна відпочити у Львівській області

Замки та фортеці

Олеський замок — перлина галицької архітектури, збудований ще в XIII столітті. Саме тут народився польський король Ян III Собеський. Замок вражає не лише своєю історією, а й колекцією ікон, меблів та живопису, що зберігаються в його залах.

Підгорецький палац — справжній шедевр палацово-паркової архітектури XVII століття. Його називають “українським Версалем” завдяки розкішним фасадам, регулярному парку та панорамним краєвидам. Атмосфера старовини та величі робить це місце ідеальним для прогулянок і фотосесій.

Свірзький замок — затишна фортеця з багатовіковою історією, захована серед мальовничих пагорбів, лісів і водойм. Його тиха, майже казкова атмосфера приваблює шукачів спокою та романтики. Це ідеальне місце для тих, хто хоче втекти від шуму міста й відчути дух старовини.

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Водойми та відпочинок біля води у Львівській області

Озеро Задорожнє (Байкал) біля с. Долина — популярне серед любителів дайвінгу й спокійного пляжного відпочинку.

Озеро Наварія — розташоване поблизу Львова, з облаштованими пляжами та прокатом водного спорядження.

Річка Дністер — чудове місце для сплавів, риболовлі та кемпінгу.

Природа і гори у Львівській області

Національний природний парк Сколівські Бескиди — мальовничі пейзажі, численні маршрути для піших і велопрогулянок, водоспад Кам’янка.

Тустань — скельне місто-фортеця часів Київської Русі, ідеальне для історико-природної подорожі.

Високий Верх (1242 м) — піший маршрут для новачків і лижні спуски взимку (Славське, Плай).

Де зупинитися: житло на будь-який смак у Львівській області

Комфортні готелі

Багато готелів на різні кишені в курортному містечку Славське — затишок у горах для любителів природи.

Екотуризм і садиби

Садиби зеленого туризму в Сколівських Бескидах — дерев’яні будиночки з домашньою кухнею та піччю.

Глемпінг поблизу Дністра або в гірських районах — для тих, хто шукає щось нестандартне.

Кемпінг

Якщо хочеться повної єдності з природою — кемпінги у районі Тустані або озера Задорожнє стануть чудовим варіантом.

Від середньовічних історій замків до карпатських маршрутів — Львівщина дарує різні обличчя відпочинку. Це регіон, де одна поїздка може подарувати й спокійний релакс, і порцію пригод. Головне — обрати свій напрям і дозволити собі трохи більше, ніж просто втекти з міста.

Ще раніше ми розказували про відпочинок у Славському: що варто побачити, спробувати та запам’ятати.

Фото: скрін з youtube

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