Сьогодні, 18 листопада 2026, ми вшановуємо бійців, представників молодшого командного складу — сержантів. На їхню честь у державі встановлено професійне свято — День сержанта Збройних сил України. Цей день — чудова нагода щиро подякувати військовим за їхню відданість країні та присязі, за мужність та витривалість у боротьбі з окупантом. Щирі привітання з Днем сержанта ЗСУ — читай у матеріалі.

День сержанта Збройних Сил України відзначають у листопаді, починаючи з 2019 року, коли відповідно до указу президента України Петра Порошенка, дату було змінено. Раніше його святкували у першу п’ятницю березня. Сержанти є однією з найголовніших ланок в командному складі армії. Вони виступають лідерами для солдатів, а їхній досвід та навички допомагають їм берегти життя бійців і водночас з честю виконувати військові завдання. Привітання з Днем сержанта своїми словами Вітаємо з Днем сержанта Збройних Сил України! Сьогодні ми вшановуємо вас, наших героїв, які носять погони в цей найважчий для країни час! Ви захищаєте національні інтереси вільної держави, щодня ціною життя стоїте на варті миру та охороняєте наші тили! Прийміть наші найщиріші вітання! *** Вітаю з Днем сержанта ЗСУ! З Днем вашої військової слави, мужності, сміливості та честі! Ваша служба — наш спокій! Низько вклоняємося вам за щоденний подвиг! Бажаємо міцного здоров’я, божого захисту, поваги та любові! *** Вітаємо з Днем сержанта збройних сил України! Сьогодні ми відзначаємо заслуги тих, хто присвятив своє життя захисту нашої країни та наших національних інтересів! І особливо вшановуємо героїв, які зараз перебувають на передовій, несуть варту на вогняних рубежах і не шкодують життя заради миру! Здоров’я вам, витривалості, сил, наші сержанти-герої! Повертайтесь додому цілими й неушкодженими! *** Вітаю з Днем сержанта ЗСУ! Вдячні за службу Україні, бажаємо наснаги у боротьбі за суверенну державу.

Привітання з Днем сержанта ЗСУ коханому чоловіку

Мого справжнього героя, наймужнішого та відданого Вітчизні, вітаю з днем сержанта України! Бажаю відваги та витривалості, відданих друзів та шляхетних вчинків, великої удачі, надійного тилу та незламної віри! Бережи себе, моє кохання!

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Вітаю тебе з Днем сержанта збройних сил України! Бажаю завжди лишатися справжнім воїном: мужнім та сильним, рішучим та винахідливим! Бажаю вправно долати усі перешкоди й бути нещадним до ворога! Великої тобі сили, невичерпної енергії та сталевого здоров’я! Нехай у всьому тебе супроводжує успіх! Повертайся, коханий, з перемогою!

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Дорогий мій сержанте! Вітаю тебе з професійним святом! Ти — наш захисник та наша підтримка, надійний, розумний, сильний! Бажаю тобі міцного здоров’я та успіхів у твоїй нелегкій службі! Хочу, щоб попри війну ти відчував задоволення від життя і жив довго-довго! Кохаю тебе, мій герою!

З днем сержанта збройних сил України: привітання у віршах

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир!

З Днем сержанта!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви — це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

Хай легко працюється, гарно живеться

Хай доля щасливо до Вас усміхнеться.

Хай люблять Вас рідні, шанують всі люди,

Хай щедрим на сонце Вам день кожен буде.

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