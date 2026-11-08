День ангела Михайла 2026: коли святкувати та як привітати

За григоріанським календарем День святого архистратига Михаїла українці святкували 21 листопада. А 1 вересня 2023 року УГКЦ та ПЦУ здійснили перехід на новоюліанський календар. За цим календарем Михайлів день у 2026 році припадає на 23 травня та 8 листопада.

Читай, що можна і не можна робити на День ангела Михайла, традиції свята та привітання своїми словами — у матеріалі.

Згідно з біблійною легендою, Михаїл очолює всі дев’ять чинів ангелів. Сатана люцифер, впав у гордість, злобу і заздрість та спокусив багато інших ангелів. Архангел Михаїл є головним воїном, який бореться на стороні добра. Він зібрав військо благочестивих ангелів і розпочав війну проти тих, хто уособлював зло й підступність. Йшла велика битва між добром і злом. Внаслідок битви, сатана зі своїми прибічниками отримав поразку.

Михаїла вважають захисником, переможцем сатани, тому молитва в його день матиме особливу силу.

День ангела Михайла 2026

На іконах архистратига Михаїла зображують з мечем. Він символізує перемогу добра над злом. Цей меч відсікає від людських душ згубні спокуси та пристрасті.

Архангел вважається захисником Європи. Сім святих місць на честь Михаїла, які розташовані по прямій лінії в Європі та на Близькому Сході символізують “Меч Архангела Михаїла”. Початок цього меча знаходиться в Ірландії, проходить через Англію, Францію, Італію, Грецію, закінчується на горі Кармель в Ізраїлі.

День ангела Михайла 2026: юліанський календар

З часів київського князя Всеволода архангел Михаїл є покровителем Києва та Київської області. Символами столиці є Михайлівський Золотоверхий Собор та монастир і статуя Архистратига Михаїла на Майдані Незалежності.

Традиції на день св. Михаїла

Наші предки рано-вранці обов’язково йшли на церковну святкову службу. Запалювали свічки за упокій померлих і за здоров’я всіх живих близьких.

В цей день читають молебень про порятунок держави, про позбавлення від бід і нещасть, про одужання і зміцнення сил хворих.

День архістратига Михаїла здавна вважався прекрасним часом для багатьох починань та справ. Наші предки намагалися в це свято дотримуватися всіх його традицій.

Варити пиво. У давнину в цей день селяни варили Михайлівське пиво Накривати багатий стіл. Звати гостей.

Головні заборони

На Михайлів день, за давньою традицією, обов’язково треба примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, пробачити минулі кривди. Заборонено скандалити, сваритися, та навіть підвищувати голос.

У святковий день святого Михайла у наших предків не можна було фізично працювати. Порушували заборону тільки заради благих справ. Люди вірили, що обов’язково покарання зазнає той, хто буде трудитися заради корисливої мети.

Погодні прикмети

Майбутній урожай буде хорошим, якщо цього дня випаде мокрий сніг.

Якщо на свято Михайла стоятиме густий туман, то така погода буде аж до зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.

Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до пів грудня.

День на Михайла на деревах іній і похмуро — до хорошого врожаю.

Привітання на день ангела Михайла 2026

Михайле, зі святом! Нехай твій ангел тримає опіку над тобою кожної миті. Живи так, щоб в очах була радість, в серці — любов, на душі — спокій, а за спиною крила. Нехай у твоєму домі витає аромат щастя.

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Зі святом, з днем ангела! Будьте завжди усміхнені, у гармонії з собою та Всесвітом. Робіть завжди вибір на користь свого щастя. Божої ласки та ангельської опіки.

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Вітаю, Михайле! Нехай твій день ангела стане хорошим починанням, поступом вперед, а твій ангел нехай тобі в цьому допоможе. Спокою в душі, світлих думок в голові, добробуту вдома, здоров’я в тілі, посмішки на обличчі, успіхів у кар’єрі, удачі у житті.

***

Шановний Михайле! З Днем ангела! Бажаю, щоб архангел Михаїл завжди оберігав тебе від усіх негараздів і дарував тільки приємні сюрпризи. Нехай твоє життя буде сповнене благодаті, а в серці панує віра та надія!

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Зі святом! Нехай твій невидимий ангельський захисник оберігає тебе щохвилини, посилає світлу долю і буде поруч сьогодні та завжди. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, душевного спокою та невичерпного оптимізму!

Вітайте своїх близьких зі святом і нехай небесний воїн-захисник, допоможе нам в нашій боротьбі проти злих сил, які прийшли на нашу святу землю. Хто з мечем прийшов — від меча і згине.

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