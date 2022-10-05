Здоров'я та краса

Нестерпний біль і ранки в роті: що таке стоматит і як його лікувати

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 05 Жовтня 2022, 11:00
Стоматит у роті: як лікувати у дорослих та дітей
Фото: Pexels

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