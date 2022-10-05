Гігієна і здоров’я ротової порожнини дуже важливі, адже там живуть бактерії. Проблеми в роті можуть сигналізувати про ряд захворювань. Якщо в ротовій порожнині з’явились ранки — це може бути стоматит. Читай у нашому матеріалі, що таке стоматит і як його лікувати.
Стоматит — це захворювання ротової порожнини, коли у роті з’являються болючі ранки. Слизова оболонка запалюється, а ранки можуть виникати на щоках, язиці, яснах, губах та мигдалинах.
Стоматит виникає черед ряд проблем:
Ігнорування стоматиту призводить до зниження імунітету, а іноді навіть до інтоксикації та лихоманки. Важливо одразу розпізнати симптоми стоматиту.
Стоматит проявляється не лише у вигляді ранок. Відслідкуй і інші симптоми:
Під час загострення стоматиту також підвищується температура тіла та виникає сильний біль за найменших рухів язиком.
Якщо в тебе є підозра на стоматит, необхідно відвідати лікаря. А якщо такої можливості немає, читай поради, як лікувати стоматит у дітей та дорослих.
Сімейна лікарка Маргарита Зан розповіла, як допомогти зняти болючі прояви стоматиту в домашніх умовах.
У разі, якщо ранки не заживають, потрібно терміново йти до лікаря. Він призначить лікування глюкокортикоїдами або терапію вітамінами.
У разі, якщо ранки не заживають, потрібно терміново йти до лікаря. Він призначить лікування глюкокортикоїдами або терапію вітамінами.
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