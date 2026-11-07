Гігієна і здоров’я ротової порожнини дуже важливі, адже там живуть бактерії. Проблеми в роті можуть сигналізувати про низку захворювань. Якщо в ротовій порожнині з’явились ранки — це може бути стоматит. Читай у нашому матеріалі, що таке стоматит і як його лікувати.
Що таке стоматит і чому він виникає
Стоматит — це захворювання ротової порожнини, коли у роті з’являються болючі ранки. Слизова оболонка запалюється, а ранки можуть виникати на щоках, язиці, яснах, губах та мигдалинах.
Стоматит виникає через низку проблем:
- недостатня гігієна ротової порожнини;
- інфекції (вірусні, бактеріальні, грибкові);
- захворювання шлунково-кишкового тракту;
- нестача вітамінів;
- травми.
Ігнорування стоматиту призводить до зниження імунітету, а іноді навіть до інтоксикації та лихоманки. Важливо одразу розпізнати симптоми стоматиту.
Симптоми стоматиту
Стоматит проявляється не лише у вигляді ранок. Існують й інші симптоми.
- Поява характерних виразок і ранок у ротовій порожнині.
- Білий або жовтий наліт у роті.
- Червоні ясна.
- Збільшення лімфовузлів.
- Присмак крові або гнилості в роті.
- Біль у роті.
- Неприємний запах з рота.
Під час загострення стоматиту також підвищується температура тіла та виникає сильний біль за найменших рухів язиком.
Як лікувати стоматит
Якщо в тебе є підозра на стоматит, необхідно відвідати лікаря. А якщо такої можливості немає, читай поради, як лікувати стоматит у дітей та дорослих.
Сімейна лікарка Маргарита Зан розповіла, як допомогти зняти болючі прояви стоматиту в домашніх умовах.
- Найперше потрібно прибрати больові відчуття. У цьому допоможуть Нурофен або Панадол.
- Далі необхідно обробляти ротову порожнину. Для цього можна використати Стоматидин, Холісал або розчин соди. Обробляй рот двічі — тричі на день за півгодини до прийому їжі.
- Щоб уникнути больових відчуттів, їж подрібнену пюреподібну їжу, бажано прохолодну.
У разі, якщо ранки не заживають, потрібно терміново йти до лікаря. Він призначить лікування глюкокортикоїдами або терапію вітамінами.
Раніше ми розповідали, що робити при зубному болю — як допомогти собі до візиту до стоматолога.
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