Гігієна і здоров’я ротової порожнини дуже важливі, адже там живуть бактерії. Проблеми в роті можуть сигналізувати про низку захворювань. Якщо в ротовій порожнині з’явились ранки — це може бути стоматит. Читай у нашому матеріалі, що таке стоматит і як його лікувати.

Що таке стоматит і чому він виникає

Стоматит — це захворювання ротової порожнини, коли у роті з’являються болючі ранки. Слизова оболонка запалюється, а ранки можуть виникати на щоках, язиці, яснах, губах та мигдалинах.

Стоматит виникає через низку проблем:

недостатня гігієна ротової порожнини;

інфекції (вірусні, бактеріальні, грибкові);

захворювання шлунково-кишкового тракту;

нестача вітамінів;

травми.

Ігнорування стоматиту призводить до зниження імунітету, а іноді навіть до інтоксикації та лихоманки. Важливо одразу розпізнати симптоми стоматиту.

Симптоми стоматиту

Стоматит проявляється не лише у вигляді ранок. Існують й інші симптоми.

Поява характерних виразок і ранок у ротовій порожнині. Білий або жовтий наліт у роті. Червоні ясна. Збільшення лімфовузлів. Присмак крові або гнилості в роті. Біль у роті. Неприємний запах з рота.

Під час загострення стоматиту також підвищується температура тіла та виникає сильний біль за найменших рухів язиком.

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Як лікувати стоматит

Якщо в тебе є підозра на стоматит, необхідно відвідати лікаря. А якщо такої можливості немає, читай поради, як лікувати стоматит у дітей та дорослих.

Сімейна лікарка Маргарита Зан розповіла, як допомогти зняти болючі прояви стоматиту в домашніх умовах.

Найперше потрібно прибрати больові відчуття. У цьому допоможуть Нурофен або Панадол. Далі необхідно обробляти ротову порожнину. Для цього можна використати Стоматидин, Холісал або розчин соди. Обробляй рот двічі — тричі на день за півгодини до прийому їжі. Щоб уникнути больових відчуттів, їж подрібнену пюреподібну їжу, бажано прохолодну.

У разі, якщо ранки не заживають, потрібно терміново йти до лікаря. Він призначить лікування глюкокортикоїдами або терапію вітамінами.

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