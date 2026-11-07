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Нестерпний біль і ранки в роті: що таке стоматит та як його лікувати

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Листопада 2026, 15:30 2 хв.
стоматит симптоми
Фото Unsplash

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