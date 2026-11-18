Білий військовий квиток — це військово-обліковий документ (ВОД) для тих, хто не придатний до служби в армії за станом здоров’я. Назва “білий” тягнеться за ним із часів Радянського Союзу, коли всім непридатним до військової служби чоловікам видавали квиток цього кольору.

У наші часи паперові військові квитки радянського зразка більше не видають — запис про виключення з обліку вносять до реєстру Оберіг і відображають у Резерв+ або в роздрукованому ВОД нового зразка. Нині це більше про статус, згідно з яким людину визнають такою, що не може брати участі у бойових діях. Розповідаємо, хто може його отримати та чи дає він право виїзду за кордон.

Що означає білий військовий квиток у воєнний час

Стан військовозобов’язаного поділяють на дві категорії:

непридатний до військової служби;

придатний до військової служби.

Поняття обмеженої придатності скасували у травні 2024 року. Відтепер військовозобов’язаний за рішенням військово-лікарської комісії може бути визнаним придатним, придатним до деяких видів служби, тимчасово непридатним або знятим з військового обліку.

Чоловіків можуть визнати непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

У першому випадку йдеться про повне звільнення від мобілізації. У другому — людина отримує відстрочку на певний термін, а згодом має знову пройти ВЛК, аби отримати звільнення від служби або підтвердити спроможність до участі у військових діях.

Для повного зняття з обліку та звільнення від мобілізації ВЛК має встановити наявність таких хвороб:

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;

активний туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;

тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;

хвороба, що прогресує, зумовлена ВІЛ, з імунною декомпенсацією;

первинні (вторинні) злоякісні утворення за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, які швидко та повільно прогресують, зі значними змінами у складі крові й періодичними загостреннями;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій;

складні форми анемії та інших хвороб крові;

усі хвороби щитоподібної залози та всі форми діабету зі значними порушеннями функцій;

тяжкі та помірно виражені стійкі психічні розлади;

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

виражені невротичні психічні розлади з прогредієнтним перебігом;

глибока та тяжка розумова відсталість, розумова відсталість помірного ступеня;

складні хвороби центральної нервової системи;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

З детальним переліком всіх хвороб, які надають статус непридатного або тимчасового непридатного можна ознайомитися у чинній редакції наказу Міністерства оборони України №402.

Як отримати білий військовий квиток

Щоб отримати так званий білий військовий квиток, потрібно звернутися до ТЦК з таким пакетом документів:

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (РНОКПП);

військово-обліковий документ (паперовий або електронний у застосунку Резерв+);

направлення на проходження ВЛК (від ТЦК або сформоване в Резерв+);

амбулаторна медична картка та виписки з лікарень;

результати обстежень, аналізів і висновки профільних лікарів, що підтверджують діагноз;

довідка про інвалідність (за наявності).

Далі в центрі комплектування мають дати направлення на військово-лікарську комісію, яка підтвердить наявність небезпечної або важкої хвороби й видасть рішення про зняття з обліку. В окремих випадках там можуть дати тимчасову відстрочку на 6-12 місяців з повторним проходженням ВЛК.

А чи може чоловік із білим квитком перетинати кордон? Державна прикордонна служба України роз’яснює, що громадяни України віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на виїзд за кордон за наявності відповідного підтвердження. Цей статус обов’язково має бути зафіксований у військово-обліковому документі (в електронній формі в застосунку Резерв+ із QR-кодом або в паперовому документі) із внесенням даних до єдиної електронної системи Оберіг.

Це правило не розповсюджується на тих чоловіків, що мають статус тимчасово непридатного і повинні знову пройти військово-лікарську комісію.

Якщо підсумувати, білий квиток мають ті, хто непридатні для проходження служби та виключені з військового обліку. Ці люди можуть виїздити за кордон і не підлягають мобілізації під час повномасштабної війни.

Раніше ми розповідали про реформу ТЦК в Україні. Дізнайся, що це означає для військовозобов’язаних.

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