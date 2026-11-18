Білий військовий квиток — це військово-обліковий документ (ВОД) для тих, хто не придатний до служби в армії за станом здоров’я. Назва “білий” тягнеться за ним із часів Радянського Союзу, коли всім непридатним до військової служби чоловікам видавали квиток цього кольору.
У наші часи паперові військові квитки радянського зразка більше не видають — запис про виключення з обліку вносять до реєстру Оберіг і відображають у Резерв+ або в роздрукованому ВОД нового зразка. Нині це більше про статус, згідно з яким людину визнають такою, що не може брати участі у бойових діях. Розповідаємо, хто може його отримати та чи дає він право виїзду за кордон.
Що означає білий військовий квиток у воєнний час
Стан військовозобов’язаного поділяють на дві категорії:
- непридатний до військової служби;
- придатний до військової служби.
Поняття обмеженої придатності скасували у травні 2024 року. Відтепер військовозобов’язаний за рішенням військово-лікарської комісії може бути визнаним придатним, придатним до деяких видів служби, тимчасово непридатним або знятим з військового обліку.
Чоловіків можуть визнати непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.
У першому випадку йдеться про повне звільнення від мобілізації. У другому — людина отримує відстрочку на певний термін, а згодом має знову пройти ВЛК, аби отримати звільнення від служби або підтвердити спроможність до участі у військових діях.
Для повного зняття з обліку та звільнення від мобілізації ВЛК має встановити наявність таких хвороб:
- активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;
- активний туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;
- тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;
- хвороба, що прогресує, зумовлена ВІЛ, з імунною декомпенсацією;
- первинні (вторинні) злоякісні утворення за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;
- злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, які швидко та повільно прогресують, зі значними змінами у складі крові й періодичними загостреннями;
- доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій;
- складні форми анемії та інших хвороб крові;
- усі хвороби щитоподібної залози та всі форми діабету зі значними порушеннями функцій;
- тяжкі та помірно виражені стійкі психічні розлади;
- шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;
- виражені невротичні психічні розлади з прогредієнтним перебігом;
- глибока та тяжка розумова відсталість, розумова відсталість помірного ступеня;
- складні хвороби центральної нервової системи;
- епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.
З детальним переліком всіх хвороб, які надають статус непридатного або тимчасового непридатного можна ознайомитися у чинній редакції наказу Міністерства оборони України №402.
Як отримати білий військовий квиток
Щоб отримати так званий білий військовий квиток, потрібно звернутися до ТЦК з таким пакетом документів:
- паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (РНОКПП);
- військово-обліковий документ (паперовий або електронний у застосунку Резерв+);
- направлення на проходження ВЛК (від ТЦК або сформоване в Резерв+);
- амбулаторна медична картка та виписки з лікарень;
- результати обстежень, аналізів і висновки профільних лікарів, що підтверджують діагноз;
- довідка про інвалідність (за наявності).
Далі в центрі комплектування мають дати направлення на військово-лікарську комісію, яка підтвердить наявність небезпечної або важкої хвороби й видасть рішення про зняття з обліку. В окремих випадках там можуть дати тимчасову відстрочку на 6-12 місяців з повторним проходженням ВЛК.
А чи може чоловік із білим квитком перетинати кордон? Державна прикордонна служба України роз’яснює, що громадяни України віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на виїзд за кордон за наявності відповідного підтвердження. Цей статус обов’язково має бути зафіксований у військово-обліковому документі (в електронній формі в застосунку Резерв+ із QR-кодом або в паперовому документі) із внесенням даних до єдиної електронної системи Оберіг.
Це правило не розповсюджується на тих чоловіків, що мають статус тимчасово непридатного і повинні знову пройти військово-лікарську комісію.
Якщо підсумувати, білий квиток мають ті, хто непридатні для проходження служби та виключені з військового обліку. Ці люди можуть виїздити за кордон і не підлягають мобілізації під час повномасштабної війни.
Раніше ми розповідали про реформу ТЦК в Україні. Дізнайся, що це означає для військовозобов’язаних.
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