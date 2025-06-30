FPV-ждуни на під’їздах: росіяни атакують всім арсеналом зброї під Покровськом

Замість дронів-камікадзе — мотоциклісти-камікадзе. На Покровському напрямку фронту росіяни застосовують ноу-хау — запускають у глиб противника штурмовиків на мотоциклах.

Подекуди цим окупантам-камікадзе вдається прорватися в глиб, аж до другої й третьої лінії оборони на кілька кілометрів. Артилеристам, які зазвичай працюють на відстані від нульових позицій, вперше за роки служби довелося виступати у стрілецькій бої.

Штурми на мотоциклах стають звичними на Донеччині

Помічник навідника на псевдо Блондин щойно з лікування. Раніше він дістав контузію і втратив кількох побратимів. Росіяни поцілили по їхній позиції ствольною артилерією.

Мінометником служить вже два роки. Зі стрілецькими боями зіштовхується вперше. Окрім артилерії та різноманітних ударних безпілотників, тут, на Покровському напрямку, мінометники вперше стикнулися з новою загрозою.

— Часто беремо участь у стрілкових боях, оскільки противник на мопедах під’їжджає прямо під мінометні позиції. Вони об’їжджають, дуже швидко проскакують поля, всілякі відкриті території й заїжджають до нас, — говорить інший мінометник з позивним Рижий.

Відкривають вогонь, сходять з транспорту, можуть просто заїхати й десь в селі заховатися, а потім ввечері або вночі ходити по позиціях.

Боєць з позивним Мань розповідає, що про такий поодинокий штурм дізналися від штабу. Окупант мав при собі автомати, чотири магазини з патронами, бронежилет і мотоцикл.

Росіяни відправляють своїх штурмовиків групами з двох-чотирьох осіб. А разом з тим атакують великою кількістю керованих авіабомб, артилерією, мінометами й подекуди навіть танками.

На Покровському напрямку ось уже кілька місяців поспіль найбільша кількість російських атак щодоби, але найпідступніша загроза — дрони. Росіяни намагаються перерізати логістику, підвіз набоїв і елементарно не дати заїхати на позиції.

— Найстрашніше, напевно, це заїхати й виїхати з позиції. Бо на під’їздах чекають FPV-ждуни й це найпроблематичніше, — зізнається Мань.

Тим часом на Куп’янському напрямку росіяни йдуть в штурм трупними стежками.

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