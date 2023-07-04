Слідкують за порядком, рятують з-під завалів та можуть дати відсіч окупантам: як працює Нацполіція під час війни

Стражі порядку та люди, до яких ми звертаємося за допомогою — сьогодні в Україні відзначають День національної поліції.

Щодня працівники Нацполіції забезпечують порядок та безпеку громадян на вулицях, а нині сотні правоохоронців у складі Сил оборони України ще й боронять нашу країну та допомагають розміновувати території.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Національної поліції України Іван Вигівський в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про роботу нацполіції під час деокупації територій та звернувся до колег, привітавши їх зі святом.

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Поліція у сучасному її уявленні існує лише вісім років, і саме тоді перші українські правоохоронці склали присягу служити українському народові.

Як змінилася робота поліцейських під час повномасштабної війни

За словами Т.В.О. Нацполіції України Івана Вигівського, раніше до обов’язків правоохоронців входив контроль за порядком та боротьба зі злочинністю у містах чи населених пунктах.

Проте з початком широкомасштабної війни працівники Нацполіції рятують людей з-під завалів, допомагають евакуюватися з-під обстрілів, документують воєнні злочини, проводять ексгумацію трупів, протидіють колаборантам та розміновують території.

Українська Нацполіція має такий досвід, якого не має більшість країн світу, — висновує Іван Вигівський.

Нині поліцейські у складі зведених загонів також беруть участь у бойових діях, виконують накази Генштабу ЗСУ.

— Також нашою функцією є евакуація важкопоранених бійців. Станом на сьогодні поліція евакуювала близько дві тисячі бійців.

Також ми знаємо про бойове злагодження Гвардії наступу Лють, який на близько 30% складається з правоохоронців.

Що робить поліція на деокупованих територіях

Після деокупації території першими, після ЗСУ, заходять поліцейські для проведення стабілізаційних заходів. Там вони спочатку визначають колаборантів, розміновують території та виявляють тіла загиблих.

Також усі правоохоронці навчені військовій справі, тож можуть давати відсіч окупантам на звільнених територіях.

Іван Вигівський каже: поліція нині виконує дуже важливу роботу. Сьогодні Національна поліція України відзначить найкращих поліцейських нагородами державними та МВС.

Як працюють патрульні та з якими викликами стикаються вони, а також чому варто забути про всі радянські жахалки стосовно цієї професії — розповідаємо далі.

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Головне фото: Нацполіція України.