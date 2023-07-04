Люди

Слідкують за порядком, рятують з-під завалів та можуть дати відсіч окупантам: як працює Нацполіція під час війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Липня 2023, 20:00
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