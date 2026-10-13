Стиль життя Свята

День української писемності та мови 2026: коли та як вшануємо рідне слово цьогоріч

Богдана Макалюк, журналістка сайту 13 Жовтня 2026, 14:30 2 хв.
День української писемності та мови 2026
Фото Unsplash

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