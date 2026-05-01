Сертифікат про рівень володіння державною мовою — як і де його отримати у 2026

З 2019 року діє закон Про забезпечення функціонування української мови як державної. Тому українська є обов’язковою в органах влади, публічній сфері тощо.

Як і де отримати сертифікат про рівень володіння державною мовою у 2026 році? Читай більше в нашому матеріалі.

Як отримати сертифікат на знання української мови у 2026 році

Для того, щоб отримати державний сертифікат про знання української мови, потрібно скласти іспит. Такий сертифікат є офіційним документом. Він потрібен для набуття громадянства України, для державних службовців.

За ст. 9 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, володіти українською та застосовувати під час виконання службових обов’язків мають:

президент та прем’єр-міністр України;

члени Кабінету міністрів;

депутати Верховної Ради;

депутати місцевих рад;

посадові особи органів місцевого самоврядування;

керівники інших центральних органів виконавчої влади та їхні заступники;

усі державні службовці, службовці Нацбанку, особи офіцерського складу, адвокати, нотаріуси, судді, прокурори, керівники закладів освіти, працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Складання іспиту на рівень володіння державною мовою є безкоштовним. Зробити це можна у будь-якій уповноваженій установі, незалежно від місця проживання.

Подати заяву на складання іспиту потрібно на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

Іспит проводиться в електронній формі, і містить письмову та усну частини. Під час іспиту будуть такі завдання: тести, письмова робота з аудіо, усне завдання — спілкування з чат-ботом. Результати іспиту можна отримати не пізніше ніж за 15 календарних днів від дати складення іспиту.

З переліком локацій, в яких проводиться тестування, варто ознайомитися на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

Щоб отримати сертифікат, потрібно набрати щонайменше 70% правильних відповідей. Проходити таке тестування можна раз на 4 місяці. Термін дії сертифіката про рівень володіння державною мовою — необмежений.

