Швеція на Євробаченні-2026: FELICIA – My System, номер однієї з найзагадковіших учасниць шоу

Швеція відправила на Євробаченні 2026 нестандартну й дещо загадкову виконавицю FELICIA. Її образ і стиль відрізняються від класичного поп-формату, і це інтригує і не залишає байдужим.

Артистка одразу привернула увагу як фанатів, так і критиків, і стала однією з найобговорюваніших учасниць конкурсу.

Хто представляє Швецію на Євробаченні 2026

FELICIA отримала путівку в Відень на Євробачення-2026 після перемоги у шведському нацвідборі Melodifestivalen 2026.

Її пісня My System отримала максимальну підтримку і журі, і глядачів, набравши 161 бал — значно більше, ніж найближчі конкуренти.

Важливо, що формат голосування у фіналі передбачає баланс 50/50 між міжнародними журі та телеглядачами, тому така перемога свідчила по великий потенціал пісні на інтернаціональній сцені.

Хто така FELICIA

Феліція Ерікссон народилася у Швеції 5 жовтня 2001 року, у 2026-му їй виповниться 25 років. Але до того, як стати відомою як FELICIA, вона виступала під іншим образом — Fröken Snusk.

То був яскравий і трохи провокаційний персонаж, якого легко впізнавали по світло-рожевій балаклаві. Маска була не просто деталлю образу — її спеціально придумали разом із продюсером, щоб привернути увагу і зробити сценічного персонажа загадковим.

У цьому амплуа Феліція виконувала пісні, які стали дуже популярними в інтернеті: Turn Me On, Skeva bil і особливо Rid mig som en dalahäst зібрали мільйони прослуховувань на Spotify.

Але у 2025–2026 роках співачка вирішила перезапустити кар’єру вже під власним ім’ям з репертуаром у більш естрадному звучанні.

Проте FELICIA і у новому амплуа не полишає інтригувати, її маска, окуляри – це стиль анонімності, таємничої персони, але емоційно відкритої.

Її музика також комерційно успішна: My System одразу очолила шведські чарти.

Про що пісня FELICIA – My System

My System звучить так, ніби створена для нічних клубів — це електронний ритм, який змушує рухатися. І схоже, ця пісня ще довго не зникне з плейлистів клубів по всій Швеції.

За звучання відповідає продюсер Аудун Агнар, а написана вона у сильній жіночій команді разом із Джулі Берган, Емілі Харбакк та Терезою Рекс — рідкісний випадок для конкурсу, коли три жінки є авторками пісні.

Та попри танцювальну енергію, всередині пісні — доволі особиста історія. Як пояснює сама FELICIA, My System — це про відчуття, коли людина настільки глибоко засідає у твоїх думках чи серці, що ти просто не можеш її вимкнути.

Наче вона стає частиною тебе — і як би ти не намагався, позбутися цього вже неможливо. Не можна викинути її зі своєї системи.

Чи пройде Швеція у фінал

Щодо шансів Швеції на перемогу у Євробаченні 2026, ситуація виглядає обережно оптимістичною.

Країна традиційно має сильні позиції на Євробаченні — вона вже має сім перемог і стабільно входить до числа фаворитів.

У 2026 році FELICIA також входить до топу букмекерських прогнозів, хоча не є лідером — вона приблизно в середині першої десятки.

Її плюси — неординарний вигляд, сильний вокал і потужний сценічний номер, мінус — висока конкуренція в поп-жанрі на конкурсі.

Джерело фото: Еurovision.com.

