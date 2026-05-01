Швеция на Евровидении-2026: FELICIAE — My System, номер одной из самых загадочных участниц шоу

Швеция дотправила на Евровидение 2026 нестандартную и немного загадочную исполнительницу FELICIA. Её образ и стиль отличаются от классического поп-формата, и это интригует и не оставляет равнодушным.

Артистка сразу привлекла внимание как фанатов, так и критиков и стала одной из самых обсуждаемых участниц конкурса.

Кто представляет Швецию на Евровидении 2026

FELICIA получила путёвку в Вену на Евровидение-2026 после победы в шведском национальном отборе Melodifestivalen 2026.

Её песня My System получила максимальную поддержку и жюри, и зрителей, набрав 161 балл — значительно больше, чем ближайшие конкуренты.

Важно, что формат голосования в финале предполагает баланс 50/50 между международными жюри и телезрителями, поэтому такая победа свидетельствует о большом потенциале песни на международной сцене.

Кто такая FELICIA

Фелиция Эрикссон родилась в Швеции 5 октября 2001 года, в 2026-м ей исполнится 25 лет. Но до того, как стать известной как FELICIA, она выступала под другим образом — Fröken Snusk.

Это был яркий и немного провокационный персонаж, которого легко узнавали по светло-розовой балаклаве. Маска была не просто частью образа — её специально придумали вместе с продюсером, чтобы привлечь внимание и сделать сценического героя загадочным.

В этом амплуа Фелиция исполняла песни, которые стали очень популярными в интернете: Turn Me On, Skeva bil и особенно Rid mig som en dalahäst собрали миллионы прослушиваний на Spotify.

Но в 2025–2026 годах певица решила перезапустить карьеру уже под собственным именем и с более поп-ориентированным звучанием.

При этом FELICIA и в новом образе продолжает интриговать: маска и очки стали элементом стиля анонимности — загадочной персоны, которая при этом эмоционально открыта.

Её музыка также коммерчески успешна: My System сразу возглавила шведские чарты.

О чём песня FELICIA — My System

My System звучит так, будто создана для ночных клубов — это электронный ритм, который буквально заставляет двигаться. Похоже, эта песня ещё долго не исчезнет из плейлистов клубов по всей Швеции.

За звучание отвечает продюсер Аудун Агнар, а написана она сильной женской командой вместе с Джули Берган, Эмили Харбакк и Терезой Рекс — редкий случай для конкурса, когда сразу три женщины являются авторами песни.

Но несмотря на танцевальную энергию, внутри композиции — довольно личная история. Как объясняет сама FELICIA, My System — это ощущение, когда человек настолько глубоко застревает в твоих мыслях или сердце, что ты просто не можешь его выключить.

Будто он становится частью тебя — и как бы ты ни пытался, избавиться от этого уже невозможно. Его нельзя удалить из своей системы.

Пройдёт ли Швеция в финал

Что касается шансов Швеции на Евровидении 2026, ситуация выглядит осторожно оптимистичной.

Страна традиционно сильна на конкурсе — у неё уже семь побед и стабильное присутствие среди фаворитов.

В 2026 году FELICIA также входит в топ букмекерских прогнозов, хотя не является лидером — примерно середина первой десятки.

Её сильные стороны — необычный образ, мощный вокал и эффектный сценический номер, а главный минус — высокая конкуренция в поп-жанре.

Источник фото: Eurovision.com.

Также стоит обратить внимание на финских исполнителей Евровидения 2026, которые входят в число главных претендентов на победу: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin, история о огненной страсти.