Отставка жюри и участие России: все о скандале на Венецианской биеннале 2026

Венецианская биеннале-2026 еще не успела официально открыть свои двери, а уже оказалась в эпицентре скандала. Международное жюри 61-й выставки объявило о коллективной отставке. Причина — нежелание делить одно арт-пространство со странами-агрессорами и становиться частью отбеливания военных преступлений.

Скандал перед открытием: кто и почему ушел

За считанные дни до старта, назначенного на 9 мая, престижный конкурс остался без судей. В состав жюри, которое выбрала художественная руководительница Койо Куо, входили топовые имена мирового арт-рынка: Соланж Оливейра Фаркаш, Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери.

В своем официальном заявлении они были безапелляционны:

30 апреля 2026 года мы, международное жюри, выбранное Койо Куо, художественной руководительницей 61-го конкурса La Biennale di Venezia под названием “В минорных тональностях”, подали в отставку.

Этот шаг стал логическим продолжением их апрельского заявления, в котором эксперты призвали не допускать к награждению национальные павильоны тех стран, чьи лидеры обвиняются Международным уголовным судом в военных преступлениях. Речь, прежде всего, о России и Израиле.

Львы посетителей: инклюзивность или попытка уйти от ответственности

Организаторы Биеннале оказались в тупике. Дистанцировавшись от позиции жюри и прикрывшись лозунгами об отсутствии цензуры, они решили радикально изменить правила игры. Традиционное профессиональное оценивание заменили демократическим голосованием посетителей.

Церемонию награждения перенесли с мая на ноябрь, а вместо классических наград ввели двух “Львов посетителей”: за лучшего участника выставки и за лучшее национальное участие.

— Все национальные участия, включенные в 61-ю выставку согласно официальному списку, имеют право на получение «Льва посетителей» за лучшее национальное участие, соблюдая принцип инклюзивности и равного отношения ко всем участникам. Это согласуется с основополагающим духом Биеннале, основанном на открытости, диалоге и отказе от любой формы закрытия или цензуры, — говорится в официальном заявлении La Biennale di Venezia.

Фактически это означает, что Россия и Израиль остаются в игре, несмотря на протесты профессионального сообщества.

Реакция Украины: Культура агрессора не может быть нейтральной

В украинском МИД на такие новости отреагировали мгновенно и жестко. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал ситуацию позорной и уничтожающей репутацию Венецианской биеннале.

— Последние события вокруг Венецианской биеннале-2026, в частности решение жюри уйти в отставку, наглядно демонстрируют последствия шагов, которые предпринимают ведущие международные арт-платформы. Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны. Ее нельзя использовать для обслуживания интересов агрессора, отбеливания его преступлений или распространения пропаганды, — подчеркнул Сибига.

Глава МИД также добавил, что боязкое решение допустить Россию наносит ущерб самой институции, и призвал организаторов одуматься:

— Мы снова призываем Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить Россию. Еще есть время вернуться к принципиальной позиции, которую международное художественное сообщество поддерживает с самого начала брутальной полномасштабной войны России против Украины.

Теперь судьба наград — в руках владельцев билетов, которые посетят обе локации выставки с мая по ноябрь. Биеннале пытается сохранить лицо места перемирия, однако отставка всего состава жюри уже поставила жирный знак вопроса над легитимностью будущих премий.

