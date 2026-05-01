Відставка журі та участь Росії: все про скандал на Венеційській бієнале 2026

Венеційська бієнале-2026 ще не встигла офіційно відкрити свої двері, а вже опинилася в епіцентрі скандалу. Міжнародне журі 61-ї виставки оголосило про колективну відставку. Причина — небажання ділити один артпростір з країнами-агресорами та ставати частиною відбілювання воєнних злочинів.

Скандал перед відкриттям: хто і чому пішов

За лічені дні до старту, призначеного на 9 травня, престижний конкурс залишився без суддів. До складу журі, яке обрала художня керівниця Койо Куо, входили топові імена світового артринку: Соланж Олівейра Фаркаш, Зої Батт, Ельвіра Д’янгані Осе, Марта Кузма та Джованна Заппері.

У своїй офіційній заяві вони були безапеляційними:

30 квітня 2026 року ми, міжнародне журі, обране Койо Куо, художньою керівницею 61-го конкурсу La Biennale di Venezia під назвою “В мінорних тональностях”, подали у відставку.

Цей крок став логічним продовженням їхньої квітневої заяви, де експерти закликали не допускати до нагородження національні павільйони тих країн, чиї лідери звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у воєнних злочинах. Мова, перш за все, про Росію та Ізраїль.

Леви відвідувачів: інклюзивність чи спроба втекти від відповідальності

Організатори Бієнале опинилися в глухому куті. Дистанціювавшись від позиції журі та прикрившись гаслами про відсутність цензури, вони вирішили радикально змінити правила гри. Традиційне професійне оцінювання замінили на демократичне голосування відвідувачів.

Церемонію нагородження перенесли з травня на листопад, а замість класичних нагород впровадили двох “Левів відвідувачів”: за найкращого учасника виставки та за найкращу національну участь.

— Усі національні участі, включені до 61-ї виставки, згідно з офіційним списком, мають право на отримання Лева відвідувачів за найкращу національну участь, дотримуючись принципу включення та рівного ставлення до всіх учасників. Це узгоджується з основоположним духом Бієнале, заснованим на відкритості, діалозі та відмові від будь-якої форми закриття або цензури — йдеться в офіційній заяві La Biennale di Venezia.

Фактично це означає, що Росія та Ізраїль залишаються в грі, попри протести професійної спільноти.

Реакція України: Культура агресора не може бути нейтральною

В українському МЗС на такі новини відреагували миттєво і жорстко. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ситуацію ганебною і такою, що знищує репутацію Венеційської бієнале.

— Останні події навколо Венеційської бієнале-2026, зокрема рішення журі піти у відставку, наочно демонструють наслідки кроків, які роблять провідні міжнародні артплатформи. Культура агресора не може бути нейтральною під час війни. Її не можна використовувати для обслуговування інтересів агресора, відбілювання його злочинів чи поширення пропаганди, — наголосив Сибіга.

Очільник МЗС також додав, що боязке рішення допустити Росію завдає шкоди самій інституції, та закликав організаторів схаменутися:

Ми знову закликаємо Венеційську бієнале змінити своє рішення та відсторонити Росію. Ще є час повернутися до принципової позиції, якої міжнародна мистецька спільнота дотримується від самого початку брутальної повномасштабної війни Росії проти України.

Тепер доля нагород — у руках власників квитків, які відвідають обидві локації виставки з травня по листопад. Бієнале намагається зберегти обличчя місця перемир’я, проте відставка цілого складу журі вже поставила жирний знак питання над легітимністю майбутніх премій.

