Штраф за носіння військової форми незаконно: скільки доведеться заплатити

Ще у червні 2019 року народні депутати ввели відповідальність для тих осіб, які не бувши військовими, вдягають форму.

Чи дійсно за це можуть покарати, і який штраф загрожує за незаконне носіння військової форми — читай у матеріалі.

Який штраф за носіння військової форми цивільними людьми

З початком повномасштабної війни популярність військового одягу серед цивільних людей виросла в рази. Форму або її окремі частини чи елементи готові вдягнути навіть ті, хто раніше не мав жодного потягу до кольору хакі.

Психологи пояснюють це бажанням бути причетним до братерства ЗСУ, відчути єдність та спільність. Здається, нічого поганого в цьому немає, але з боку законодавства ця ситуація має геть інакший вигляд.

Щобільше, під час воєнного стану для цивільних громадян діє заборона на носіння не лише військової форми, а й будь-якого іншого одягу, який зовні нагадує її.

Носити військову форму зі знаками розрізнення військовослужбовців заборонено Кодексом України про адміністративні правопорушення стаття 186-8.

Штраф за незаконне носіння військової форми становить від 2500 до 3400 гривень.

Штраф доведеться сплатити, а одяг конфіскують.

За повторне правопорушення штраф становитиме від 3400 до 6800 гривень. Також можуть покарати громадськими роботами тривалістю 30-40 годин.

Виявляє порушників Національна поліція, її представники мають право затримати їх для з’ясування особи та оформлення відповідних документів.

Хто має право носити військову форму

Носити військову форму мають право:

президент України;

міністр оборони України;

військове командування;

військовослужбовці ЗСУ, Сил територіальної оборони ЗСУ та ін. військових формувань;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти;

курсанти та ліцеїсти;

звільнені у запас громадяни, які мають право її носити.

Заборона на носіння будь-якої військового одягу та схожого на нього не розповсюджується на спеціальну службову форму, яку вдягають у свій робочий час наступні працівники:

правоохоронці;

спецпризначенці з правоохоронними функціями;

працівники органів прокуратури..

