Серіал Заповіти 2026: дати виходу серій продовження Оповіді служниці

Світ культової антиутопічної драми Оповідь служниці повернувся на телеекрани у вигляді масштабного та напруженого продовження. На стрімінговій платформі Hulu відбулася світова прем’єра драматичного серіалу Заповіти (The Testaments), створеного відомим шоуранером Брюсом Міллером.

В основу нового телевізійного проєкту покладено однойменний роман-бестселер канадської письменниці Маргарет Етвуд 2019 року, який свого часу здобув престижну Букерівську премію — читай в матеріалі дати виходу серій серіалу Заповіти та полробиці виробництва і акторського складу.

Заповіти 2026: дати виходу всіх серій сезону

Офіційний реліз першого сезону, що складається з 10 епізодів, розпочався з одночасного виходу трьох стартових серій, після чого платформа перейшла на щотижневий формат трансляцій щосереди.

Стартові три серії стали доступні безпосередньо в день релізу, тоді як інші епізоди виходитимуть із тижневим інтервалом:

Епізод Назва серії Дата виходу 1, 2, 3 Precious Flowers / Perfect Teeth / Daisy 08.04 4 Green Tea 15.04 5 Ball 22.04 6 Stadium 29.04 7 Commitment 06.05 8 Broken 13.05 9 Marat Sade 20.05 10 (фінал) Secateurs 27.05

Заповіти 2026: сюжет серіалу

Сюжет нової драми фокусується на занепаді тоталітарної та деспотичної держави Гілеад, чий жорстокий патріархальний режим поступово гниє зсередини, а колишні релігійні гасла про чистоту виявляються облудною брехнею.

На відміну від Оповіді служниці, у центрі оповіді перебуває не Джун Осборн, а нове покоління дівчат, які виросли всередині системи, не знають іншого життя, але вже починають гостро відчувати несправедливість своєї реальності.

Долі двох головних героїнь — Агнес, вихованої у дусі суворої віри серед верхівки гілеадського суспільства, та Дейзі, шістнадцятирічної канадки з Торонто, яка раптово дізнається про свій таємний зв’язок із деспотичним режимом — перетинаються в стінах елітної підготовчої школи для майбутніх дружин командорів.

Ключовою фігурою сюжету стає літня Тітка Лідія, яка пройшла шлях від судді у справах сім’ї до найвищої верхівки жіночої панівної касти.

Усвідомивши злочинність режиму, Лідія прагне знищити Гілеад і планує використати зв’язок дівчат, щоб таємно переправити накопичені докази звірств влади до Канади.

Серіал Заповіти 2026: виробництво та акторський склад

Виробництво серіалу тривало з квітня по серпень 2025 року, а кінокритики вже встигли високо оцінити перші епізоди, виставивши шоу 87% схвальних рецензій на Rotten Tomatoes.

Попри те, що події оригінального роману розгортаються через 17 років після першої частини, автори екранізації дещо скоригували часову шкалу, аби перетворити проєкт на динамічну та захопливу історію дорослішання та внутрішнього пробудження.

Головні ролі у серіалі виконали молоді акторки Чейз Інфініті (Агнес) та Люсі Голлідей (Дейзі). До своїх культових образів повернулися Енн Дауд, чиє втілення Тітки Лідії отримало ще більшу психологічну глибину, та Чарлі Керрік у ролі суворого командора Джадда.

Виконавиця ролі Джун Осборн, акторка Елізабет Мосс, цього разу залишилася поза знімальним майданчиком і виступила виключно як виконавча продюсерка проєкту.

