Гіпотеза кохання: дата виходу фільму та все, що відомо про екранізацію

Роман, який змусив мільйони читачів закохатися у жанр STEM-romance, офіційно стане фільмом. Amazon MGM Studios та MRC працюють над екранізацією світового бестселера Гіпотеза кохання авторства Алі Гейзелвуд. Новина вже викликала справжній ажіотаж серед фанатів романтичних комедій та книжкових екранізацій.

Гіпотеза кохання: про що фільм

За сюжетом, аспірантка-біологиня Олівія Сміт більше довіряє науці, ніж почуттям. Щоб переконати подругу, що в неї все добре з особистим життям, вона спонтанно цілує першого чоловіка, який трапляється їй у коридорі університету.

Ним виявляється Адам Карлсен — молодий професор із жорстким характером, якого побоюється весь факультет. Так починається історія фіктивних стосунків, яка поступово перетворюється на справжній роман.

Книга вийшла у 2021 році та понад 10 місяців перебувала у списку бестселерів The New York Times. Роман перекладений більш ніж у 40 країнах світу, включно з Україною.

Екранізація Гіпотези кохання: хто зіграє головні ролі

Роль Олівії Сміт виконає Лілі Рейнхарт, відома за серіалом Рівердейл. Для ролі акторка навіть змінила колір волосся та вже поділилася фото з книжкою у соцмережах. Крім того, Рейнхарт стане виконавчою продюсеркою проєкту.

Професора Адама Карлсена зіграє Том Бейтман, якого глядачі пам’ятають за фільмом Убивство у Східному експресі.

Режисеркою стрічки стала Клер Скенлон, яка працювала над популярними комедійними проєктами, серед яких Підстава. Сценарій для екранізації пише Сара Ротшильд.

Коли вийде кіно

Наразі офіційна дата прем’єри фільму Гіпотеза кохання не оголошена. Відомо лише, що проєкт перебуває на стадії активної підготовки та виробництва.

За даними Deadline, Amazon MGM Studios уже затвердили акторський склад і творчу команду, однак знімальний процес ще триває. Через це точна дата релізу поки залишається невідомою.

Експерти припускають, що екранізація може вийти наприкінці 2026 року або вже у 2027-му, але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Фанати очікують, що стрічка з’явиться або в кінотеатрах, або на стрімінгових платформах Amazon.

З якого віку можна буде дивитися фільм

Офіційний віковий рейтинг фільму поки також не оголошений. Проте оригінальний роман містить романтичні та відверті сцени, тому критики прогнозують рейтинг 16+ або R у США.

Якщо творці вирішать зробити адаптацію більш сімейною, рейтинг можуть знизити до 13+, однак наразі це лише припущення.

“Гіпотеза кохання” стала не просто популярним ромкомом, а справжнім феноменом серед молоді та фанатів книжок про STEM-середовище. Роман поєднав гумор, науку, романтику та тему жінок у науці, через що отримав величезну популярність у соцмережах.

Поки студія не показала перший трейлер і не назвала дату прем’єри, шанувальникам залишається лише перечитувати книгу та чекати нових офіційних анонсів.

