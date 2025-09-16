Пенсія у 2026 році: якою буде мінімальна і чи підвищать виплату всім

15 вересня стали відомі перші подробиці законопроекту про державний бюджет України на 2026 рік. У законопроекті 14000 йдеться, що у 2026 році підвищать пенсії для понад 10 мільйонів українських пенсіонерів. На скільки підвищать пенсію і коли чекати більших виплат: з січня чи березня 2026?

Підвищення пенсій 2026: кому збільшать виплати

Вікна-Новини докладно розповідали, на що збираються витратити бюджет України у 2026 році. Зокрема і про те, що на пенсії для українців у бюджеті закладуть 1 трлн 27 млрд гривень. Важливо, що це сума з урахуванням індексації пенсій.

Тож очікувати мінімального підвищення пенсій у 2026 році варто. Традиційно індексація пенсій відбувається з 1 березня.

На індексацію пенсій заклали додаткових 123,4 млрд грн. Мінфін дає уточнення, коли саме підвищать пенсії українцям:

251,3 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду (вчасні пенсії для 10,3 млн пенсіонерів, індексація з 1 березня 2026 року).

Нині невідомо, наскільки саме індексують пенсії для українців. Остаточне рішення за КМУ після схвалення законопроекту Верховною Радою. У 2025 році пенсії індексували на 11,5%.

Читати на тему Вижити на $78: який прожитковий мінімум 2026 в Україні Чи реально вижити місяць на $78?

Мінімальна пенсія у 2026 році

У 2026 році розмір мінімальної пенсії в Україні хочуть підвищити до 2564 гривень. Станом на зараз це $62. Саме про таку суму йшлося у схваленій урядом бюджетній декларації.

Цей же документ прогнозує таке підвищення на наступні роки:

2 564 гривень мінімальна пенсія у 2026 році. Це +8,6% до нинішньої суми.

2 715 гривень мінімальна пенсія у 2027 році (+5,9%);

2 859 гривень мінімальна пенсія у 2028 році (+5,3%).

Раніше Opendatabot повідомляв, що кожен третій пенсіонер в Україні отримує пенсію менш ніж 3500 грн. А майже 400 тисяч пенсіонерів отримують до 3000 грн.

Нині мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 грн або $57.

Законопроект про державний бюджет 2026 передали Верховній Раді. Більшість коштів бюджету спрямовують на безпеку та оборону.

А ще ми розповідали, що заклали у бюджеті на медицину для українців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!