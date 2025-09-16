Вижити на $78: який прожитковий мінімум 2026 в Україні

Учора, 15 вересня, стали відомими подробиці державного бюджету на 2026 рік. У цьому ж документі про державний бюджет 2026 закріплюються й мінімальні зарплати, прожиткові мінімуми та інші соціальні виплати на весь рік. Розповідаємо про прожитковий мінімум 2026 та мінімальну зарплату з 1 січня 2026 року.

Прожитковий мінімум 2026

15 вересня 2025 року Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2026 рік. Згодом він потрапить на розгляд Верховної Ради. У документі передбачена індексація пенсій для 10,3 млн пенсіонерів. А також зміна прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати — на щастя, у бік підвищення.

Нагадаємо, що з 2024 року рівень прожиткового мінімуму та мінімальні зарплати для українців не змінювали. У 2025 році їх не переглядали, хоча реальні потреби громадян зросли.

Прожитковий мінімум у 2026 році становитиме 3209 грн (+9,9%). Це $78.

(+9,9%). Це $78. Прожитковий мінімум для працездатних українців підвищили також на +9,9% і з 1 січня 2026 року він становитиме 3328 грн .

. Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум у 2026 році буде на рівні 2595 грн . Це підвищення на 9,9%.

. Це підвищення на 9,9%. На дитину до 6 років прожитковий мінімум 2026 — 2 817 грн .

. На дитину 6-18 років прожитковий мінімум 2026 становитиме 3 512 грн.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум — 2920 гривень або $70.

Варто зазначити, що фактичного підвищення не відбудеться через рівень інфляції, тож українці можуть навіть втратити, а не отримати більше. Народний депутат Ярослав Железняк наводив свіжі дані:

Інфляція (грудень до грудня) 9,9%. У середньому до 2025 року — 10,4%.

Саме тому підвищенням прожиткових мінімумів в Україні це назвати важко.

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році

Мінімальна зарплата у 2025 році була незмінною, на рівні 8000 грн. Такою ж вона була і у 2024 році. У 2026-му її вирішили підвищити.

За проектом державного бюджету на наступний рік, йдеться, що мінімальна зарплата у 2026 році в Україні зросте з 8000 грн до 8647 грн (за курсом долара станом на 16 вересня це $210).

Це зростання на 8%. Яке також, на жаль, не перекриває рівня інфляції.

У погодинному розмірі мінімальна зарплата 2026 становитиме 52 грн/год (нині це $1,26).

Саме такі плани мало Міністерство фінансів щодо підвищення мінімальної зарплати в Україні. У листі від 15 серпня 2025 року йшлося, що з урахуванням сценарію тривалої війни мінімальні зарплати в Україні підвищуватимуться повільніше.

з 1 січня 2026 року — 8 647 грн;

з 1 січня 2027 року — 9 347 грн;

з 1 січня 2028 року — 9 997 грн.

Без змін залишили прогноз зростання посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2026 року — 3 470 грн;

з 1 січня 2027 року — 3 744 грн;

з 1 січня 2028 року — 4 018 грн.

Крім усього, змінився порядок виплати соціальної допомоги тим родинам, які втратили захисника. Тепер родини загиблих воїнів отримуватимуть виплату в кілька етапів.

