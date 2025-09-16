Вижити на $78: який прожитковий мінімум 2026 в Україні

Учора, 15 вересня, стали відомими подробиці державного бюджету на 2026 рік. У цьому ж документі про державний бюджет 2026 закріплюються й мінімальні зарплати, прожиткові мінімуми та інші соціальні виплати на весь рік. Розповідаємо про прожитковий мінімум 2026 та мінімальну зарплату з 1 січня 2026 року.
Прожитковий мінімум 2026
15 вересня 2025 року Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2026 рік. Згодом він потрапить на розгляд Верховної Ради. У документі передбачена індексація пенсій для 10,3 млн пенсіонерів. А також зміна прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати — на щастя, у бік підвищення.
Нагадаємо, що з 2024 року рівень прожиткового мінімуму та мінімальні зарплати для українців не змінювали. У 2025 році їх не переглядали, хоча реальні потреби громадян зросли.
- Прожитковий мінімум у 2026 році становитиме 3209 грн (+9,9%). Це $78.
- Прожитковий мінімум для працездатних українців підвищили також на +9,9% і з 1 січня 2026 року він становитиме 3328 грн.
- Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум у 2026 році буде на рівні 2595 грн. Це підвищення на 9,9%.
- На дитину до 6 років прожитковий мінімум 2026 — 2 817 грн.
- На дитину 6-18 років прожитковий мінімум 2026 становитиме 3 512 грн.
Станом на 2025 рік прожитковий мінімум — 2920 гривень або $70.
Варто зазначити, що фактичного підвищення не відбудеться через рівень інфляції, тож українці можуть навіть втратити, а не отримати більше. Народний депутат Ярослав Железняк наводив свіжі дані:
Інфляція (грудень до грудня) 9,9%. У середньому до 2025 року — 10,4%.
Саме тому підвищенням прожиткових мінімумів в Україні це назвати важко.
Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році
Мінімальна зарплата у 2025 році була незмінною, на рівні 8000 грн. Такою ж вона була і у 2024 році. У 2026-му її вирішили підвищити.
За проектом державного бюджету на наступний рік, йдеться, що мінімальна зарплата у 2026 році в Україні зросте з 8000 грн до 8647 грн (за курсом долара станом на 16 вересня це $210).
Це зростання на 8%. Яке також, на жаль, не перекриває рівня інфляції.
У погодинному розмірі мінімальна зарплата 2026 становитиме 52 грн/год (нині це $1,26).
Саме такі плани мало Міністерство фінансів щодо підвищення мінімальної зарплати в Україні. У листі від 15 серпня 2025 року йшлося, що з урахуванням сценарію тривалої війни мінімальні зарплати в Україні підвищуватимуться повільніше.
- з 1 січня 2026 року — 8 647 грн;
- з 1 січня 2027 року — 9 347 грн;
- з 1 січня 2028 року — 9 997 грн.
Без змін залишили прогноз зростання посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
- з 1 січня 2026 року — 3 470 грн;
- з 1 січня 2027 року — 3 744 грн;
- з 1 січня 2028 року — 4 018 грн.
Крім усього, змінився порядок виплати соціальної допомоги тим родинам, які втратили захисника. Тепер родини загиблих воїнів отримуватимуть виплату в кілька етапів.
