Москва пригрозила Києву “системними ударами”: як на це відреагували дипломати

Після телефонної розмови Сергія Лаврова з Держсекретарем США Марко Рубіо Росія відкрито оголосила про намір завдавати системних ударів по українській столиці, закликаючи іноземних дипломатів негайно евакуюватися. У Києві та Варшаві ці заяви вже назвали цинічним шантажем.

Системні удари та посилання на Анкоридж: що сказали у Росії

25 травня відбулася резонансна телефонна розмова між очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим та Держсекретарем США Марко Рубіо. За дорученням Путіна Лавров офіційно заявив, що російська армія розпочинає системні та послідовні удари по об’єктах у Києві. Приводом для цього в Кремлі традиційно назвали терористичні атаки по території РФ.

Цікаво, що під час розмови Лавров апелював до домовленостей, нібито досягнутих в Анкориджі у серпні 2025 року.

Відповідь України: Ми не боїмося шантажу

Міністерство закордонних справ України миттєво відреагувало на російські погрози. Українські дипломати наголосили, що Росія тероризує Київ ракетами та дронами вже понад чотири роки, тому нові погрози є лише спробою залякати іноземний дипкорпус.

— Це безсоромний шантаж. Москва фактично зізнається, що її обстріли спрямовані на залякування дипломатів. Це стане ще одним доказом у міжнародних судах проти агресора, — заявили в МЗС України.

Київ висловив щиру вдячність усім іноземним дипломатам, які залишаються працювати в столиці, попри російський тиск. Українська сторона закликала партнерів не евакуюватися, а посилювати ППО, що є найкращою відповіддю на будь-які ультиматуми.

Оцінка ситуації з боку Міністерства закордонних справ Польщі

Жорстку позицію зайняла і Варшава. МЗС Польщі заявило, що будь-які атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Польські дипломати нагадали Кремлю: оскільки РФ офіційно називає війну спецоперацією, будь-яке влучання по іноземних представництвах буде розцінюватися не як випадковість, а як свідомий недружній акт із відповідними міжнародно-правовими наслідками.

Польща вкотре поставила під сумнів правомірність перебування Росії у Раді Безпеки ООН, закликавши агресора негайно припинити незаконну агресію.

Поки Москва сипле погрозами у високих кабінетах, кияни продовжують ліквідовувати наслідки вже скоєних воєнних злочинів. Нагадаємо, що станом на зараз кількість жертв останнього удару по Києву зросла до трьох осіб.

