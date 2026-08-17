З початком повномасштабної війни чимало дітей були змушені змінювати своє звичне середовище, переїздити з батьками в безпечніші міста та починати навчальний рік в новій школі.

Тож причин, чому дитину треба перевести в іншу школу, багато: від переїзду в інший район міста чи інший куточок України до булінгу з боку однокласників.

Як захистити дитину від булінгу, ми розповідали раніше. А от як перевести її в іншу школу, читай покрокову інструкцію у матеріалі.

Як перевести дитину в іншу школу: інструкція

Пошук школи та подача заяви

Обери школу, у яку ходитиме твоя дитина. Подай туди письмовий запит щодо можливості зарахування дитини, адже не кожна школа може мати вільні місця.

Запит можна скласти як у кабінеті адміністрації школи або самостійно в довільній формі.

Якщо ти обираєш другий варіант, слід передати заяву керівнику закладу освіти особисто або електронною поштою у вигляді сканкопії.

Перевірити наявність вільних місць можна на сайті Інституту освітньої аналітики. Варто лише обрати населений пункт, область та номер школи, до якої хочеш перевести дитину. Після цього потрібно вказати клас.

Коли буде відповідь від нової школи

Вже за п’ять робочих днів керівник школи, у яку ти хочеш перевести дитину, має надати відповідь. Якщо вона буде позитивною, у секретаря слід взяти довідку, яка засвідчує готовність школи взяти малюка.

Зверни увагу на кінцевий термін подачі заяви про переведення та особової справи учня. Слід встигнути забрати документи з попередньої школи й подати їх в нову до його закінчення.

Процес відрахування з попередньої школи

До попередньої школи слід подати заяву та довідку-підтвердження про можливість зарахування з іншого закладу. Впродовж одного робочого дня керівник видасть наказ про відрахування та особову справу.

Разом з наказом та особовою справою не забудь забрати ще й медичну карту дитини. Якщо малюка доводиться переводити посеред навчального року, слід забрати й табель.

Подача документів до нової школи

Протягом п’яти днів після отримання усіх документів з попереднього закладу освіти подай їх до нової школи, разом із заявою про зарахування.

Вже наступного дня нова школа має видати наказ про зарахування й дитина може перейти до навчання.

Як перевести дитину до іншої школи посеред навчального року

Алгоритм дій для переведення посеред навчального року залишається незмінним. Єдина відмінність — набагато менше часу для отримання всіх необхідних документів. Тому цим процесом варто зайнятися на весняних або осінніх канікулах.

Заздалегідь запитай про необхідні підручники, друковані зошити та інші матеріали для навчання, адже програми в закладах можуть відрізнятися.

Документи для дітей ВПО

Якщо вам з дитиною довелося покинути рідну домівку й тепер ви шукаєте на новому місці школу, то важливо також отримати Довідку про взяття на облік особи, переміщеного з тимчасово окупованої території України й районів проведення антитерористичної операції. Її потрібно зробити після приїзду на нове місце проживання. Про це попереджає Портал державних послуг.

Якщо ти мама, тато чи інший офіційний опікун дитини, то можеш подати заявку самостійно. Якщо малеча приїхала сама, то за неї це може зробити будь-який родич, наприклад, бабуся чи дідусь, або ж представник органу опіки та піклування.

У заяві потрібно вказати:

ПІБ;

громадянство;

дата народження;

місце народження;

стать;

відомості про законних представників дитини;

відомості про зареєстроване місце проживання;

фактичне місце проживання;

контактний номер телефону;

адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування;

обставини, що стали причиною внутрішнього переміщення;

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації.

Також до заяви потрібно додати документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, та свідоцтво про народження дитини.

Якщо ж твоя дитина вже закінчує середню школу й думає, чи не піти на навчання далі за фахом, тоді читай, куди вступити після дев’ятого класу. Крім того, це може позбавити тяжких думок, як перевести дитину в іншу школу.

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