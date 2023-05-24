З початком повномасштабної війни чимало дітей були змушені змінювати своє звичне середовище, переїздити з батьками в безпечніші міста та починати навчальний рік в новій школі.
Тож причин, чому дитину треба перевести в іншу школу, багато: від переїзду в інший район міста чи інший куточок України до булінгу з боку однокласників.
Як захистити дитину від булінгу, ми розповідали раніше. А от як перевести її в іншу школу, читай покрокову інструкцію у матеріалі.
Запит можна скласти як у кабінеті адміністрації школи або самостійно в довільній формі. Якщо ти обираєш другий варіант, слід передати заяву керівнику закладу освіти особисто або електронною поштою у вигляді сканкопії.
Зверни увагу на кінцевий термін подачі заяви про переведення та особової справи учня. Слід встигнути забрати документи з попередньої школи й подати їх в нову до його закінчення.
Разом з наказом та особовою справою не забудь забрати ще й медичну карту дитини. Якщо малюка доводиться переводити посеред навчального року, слід забрати й табель.
Зазвичай навчальний рік закінчувався на початку літа, а коли він закінчиться у 2023 й у школярів почнуться довгоочікувані канікули, ми розповіли у матеріалі.
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