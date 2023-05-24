З початком повномасштабної війни чимало дітей були змушені змінювати своє звичне середовище, переїздити з батьками в безпечніші міста та починати навчальний рік в новій школі.

Тож причин, чому дитину треба перевести в іншу школу, багато: від переїзду в інший район міста чи інший куточок України до булінгу з боку однокласників.

Як захистити дитину від булінгу, ми розповідали раніше. А от як перевести її в іншу школу, читай покрокову інструкцію у матеріалі.

Як перевести дитину в іншу школу: інструкція

Обери школу, в яку ходитиме твоя дитина. Подай туди письмовий запит щодо можливості зарахування дитини, адже не кожна школа може мати вільні місця.

Запит можна скласти як у кабінеті адміністрації школи або самостійно в довільній формі. Якщо ти обираєш другий варіант, слід передати заяву керівнику закладу освіти особисто або електронною поштою у вигляді сканкопії.

Вже за п’ять робочих днів керівник школи, в яку ти хочеш перевести дитину, має надати відповідь. Якщо вона буде позитивною, у секретаря слід взяти довідку, яка засвідчує готовність школи взяти малюка.

Зверни увагу на кінцевий термін подачі заяви про переведення та особової справи учня. Слід встигнути забрати документи з попередньої школи й подати їх в нову до його закінчення.

До попередньої школи слід подати заяву та довідку-підтвердження про можливість зарахування з іншого закладу. Впродовж одного робочого дня керівник видасть наказ про відрахування та особову справу.

Разом з наказом та особовою справою не забудь забрати ще й медичну карту дитини. Якщо малюка доводиться переводити посеред навчального року, слід забрати й табель.

Протягом п’яти днів після отримання усіх документів з попереднього закладу освіти подай їх до нової школи, разом із заявою про зарахування.

Вже наступного дня нова школа має видати наказ про зарахування й дитина може перейти до навчання.

Зазвичай навчальний рік закінчувався на початку літа, а коли він закінчиться у 2023 й у школярів почнуться довгоочікувані канікули, ми розповіли у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.