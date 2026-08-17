Для тебе Батьківство

Як перевести дитину в іншу школу: усе, аби перший дзвоник був за новою партою

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Серпня 2026, 12:45 4 хв.
як перевести дитину в іншу школу
Фото Pexels

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