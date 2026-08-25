Масована атака РФ на Україну: під ударом були Київ, Запоріжжя, Харків, є загиблі

У ніч проти 25 серпня Росія масовано обстріляли Україну. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджені житлові будинки, підприємства й інфраструктура в кількох регіонах.

У Києві уламки БпЛА пошкодили багатоповерхівку

У Голосіївському районі Києва уламки російського безпілотника влучили у 16-поверховий житловий будинок.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив:

У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, в 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14 поверху. Пожежі немає. Екстрені служби працюють на місці.

Згодом він уточнив, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

— У Голосіївському районі, де уламки ворожого БпЛА влучили в багатоповерхівку, постраждала одна людина. Медики надали допомогу пораненій жінці амбулаторно, — зазначив Кличко.

У Харкові загинула людина

Росія вночі атакувала Основ’янський район Харкова. Спочатку міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання ракет у промисловій зоні. Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару загинула одна людина.

У Запорізькій області двоє загиблих

У Запорізькій області російські війська протягом доби завдали 873 ударів по 46 населених пунктах. Унаслідок обстрілів дві людини загинули, ще одна жінка дістала поранення.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вранці російські війська також завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами.

— Пошкоджена проїзна частина дороги, виникла пожежа на відкритій території, є руйнування: росіяни вдосвіта ударили по Запоріжжю, — зазначив він.

За його словами, внаслідок удару загинули двоє людей.

За даними Запорізької обласної прокуратури, близько 23:45 внаслідок атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та торговельні приміщення в одному з районів міста. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє людей. Інформацію про постраждалих уточнюють.

За фактами воєнних злочинів, зокрема тих, що спричинили загибель людей, прокурори Запорізької обласної прокуратури розпочали розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

На Чернігівщині горіло підприємство

Від вечора 24 серпня і протягом ночі російські війська обстрілювали Корюківський район Чернігівської області.

Під удар потрапило підприємство. Там виникла пожежа загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів.

— Крім того, пожежі зафіксовані на території об’єктів дорожнього та лісового господарств, а також приватних підприємств, — повідомили у ДСНС.

Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники ліквідували всі займання.

На Дніпропетровщині атакували ТРЦ

За даними ДСНС, російські війська обстріляли Слобожанське у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Через атаку виникли пожежі на території поряд із торговельно-розважальним центром та всередині будівлі.

— Пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру.

Рятувальники ліквідували займання. Даних про постраждалих не надходило.

За даними Повітряних сил, атака тривала з 18:00. Російські війська запустили балістичну ракетуІскандер-М із Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-31П із Брянської області, а також 150 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, Гербера та дронів-імітаторів Пародія.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 124 російські безпілотники.

— Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях, — повідомили у Повітряних силах.

Головне фото: Запорізька обласна прокуратура.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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