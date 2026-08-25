Для тебе Війна в Україні

Масована атака РФ на Україну: під ударом були Київ, Запоріжжя, Харків, є загиблі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 10:01 3 хв.
Нічна масована атака РФ: у Києві пошкоджена багатоповерхівка, у Харкові є загиблий

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