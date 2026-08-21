Для тебе Війна в Україні

Масована атака БпЛА на Харківщину та Сумщину: пошкоджені житлові будинки, є жертви

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Серпня 2026, 10:00 2 хв.
Реактивні дрони над Сумщиною та трагедія під Чугуєвом

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