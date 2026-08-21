Масована атака БпЛА на Харківщину та Сумщину: пошкоджені житлові будинки, є жертви

У ніч проти 21 серпня російські війська атакували безпілотниками Харківську та Сумську області. У селі Леб’яже Чугуївського району загинули дві жінки, ще дві були поранені. У Сумах постраждали шестеро людей.

Харківщина: трагедія у селі Лебʼяже

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог спрямував на село Лебʼяже шість ударних БпЛА. Унаслідок атаки виникли пожежі та були пошкоджені житлові будинки.

Під уламками власних осель загинули дві жінки віком 73 та 66 років. Ще двоє цивільних — жінки 41 та 73 років — зазнали поранень. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу виявилися катастрофічними для житлового фонду: вогнем пошкоджено 20 приватних будинків, п’ять із яких загорілися, а три — знищені вщент. Також постраждали господарчі споруди. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків на місці трагедії.

Сумщина: удари реактивними дронами та руйнування в обласному центрі

Не менш напруженою була ситуація і в Сумській області. Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, ввечері ворог атакував Конотоп швидкісними безпілотниками реактивного типу. Окупанти здійснили три прицільні влучання по житлових масивах.

— Лише дивом вдалося уникнути жертв у Конотопі. Проте зафіксовано пошкодження будинків, а одна місцева мешканка звернулася до лікарів із гострою реакцією на стрес, — зазначив посадовець.

Уночі російські війська масовано атакували Суми. Влучання зафіксували на чотирьох локаціях. В епіцентрі одного з ударів опинився двоповерховий житловий будинок, який зазнав значних руйнувань.

За останніми даними ОВА, унаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них 16-річна дівчина. У лікарні залишається 50-річна жінка, попередньо, з травмами середньої тяжкості. Решта постраждалих отримали медичну допомогу та лікуються амбулаторно. Усі вони — мешканці пошкодженого двоповерхового будинку.

На місцях влучань працюють рятувальники та комунальні служби, триває розбір завалів та оцінка збитків.

Головне фото: Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вчора, 20 серпня, росіяни обстріляли Київ.

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